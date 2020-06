Resident Evil 8: Village reiht sich unter die Launch-Spiele der PS5. In einem ersten spanndenden Trailer hat Entwickler Capcom anscheinend clevere Hinweise versteckt, die Details zur kommenden Horror-Story offenbaren könnten.

Capcom zeigt im neuen Trailer zu Resident Evil 8 gerade so viel, dass es ordentlich neugierig macht.

Nach zahllosen Gerüchten hat Capcom im Rahmen des "PlayStation 5"-Events Nägel mit Köpfen gemacht und Resident Evil 8 angekündigt. Genauer gesagt lautet der Titel Resident Evil: Village und ist eine direkte Fortsetzung von Resident Evil 7, weshalb der Horror erneut aus der "First Person"-Perspektive stattfindet. Der erste Trailer liefert sogar noch ein paar mehr interessante Details, wie die Kollegen von Gamerant zusammenfassen.

Resident Evil 8: Fünf spannende Details

Das rund drei Minuten lange Video liefert direkt zu Beginn eine interessante Aussage: "Seine Geschichte geht zu Ende." Wessen Geschichte lässt Capcom offen, und in Foren diskutieren sich die Spieler bereits die Finger wund. Ausgehend vom Trailer kommen potenziell nur zwei Charaktere in Frage: Ethan Winters, der bereits in Resident Evil 7 der spielbare Protagonist gewesen ist, und Chris Redfield.

Für Ersteren spricht der mögliche Umstand, dass Resident Evil: Village eventuell bereits seine Geschichte in der Welt von Resident Evil zu Ende erzählen möchte und er somit für künftige Serienteile ausscheidet. Chris Redfield hingegen ist schon seit dem ersten Resident Evil dabei und könnte möglicherweise bald sein letztes Kapitel aufschlagen. Immerhin hat er schon so einiges erlebt und die Welt mehrmals gerettet. Es ist demnach vorstellbar, dass das kommende Resident Evil sein großes Finale werden könnte.

Wie das aussehen könnte, kann ebenfalls nur spekuliert werden. Es geht jedoch das Gerücht um, dass Chris möglicherweise infiziert wurde und deshalb am Ende des Videos vor den Augen von Ethan eine Person ohne mit der Wimper zu zucken erschießt.

Zombies, Vampire und Werwölfe? In Resident Evil: Village ist einiges los:

Apropos Ethan Winters: Dieser hat sich nach den Ereignissen von Resident Evil 7 mit seiner Frau Mia Winters zur Ruhe gesetzt. Im Trailer ist nun eine Frauenstimme zu hören, hinter der Fans ebenjene Mia vermuten. Im Video erzählt sie von einer gruseligen Geschichte, während sie entspannt vor einem Kaminfeuer sitzt. Spekulationen zufolge haben Ethan und Mia in der Zeit zwischen Resident Evil 7 und Resident Evil: Village ein Kind zur Welt gebracht, welches jetzt in der Fortsetzung eine wichtige Rolle spielen soll.

Dann wäre da übrigens noch der folgende nette Herr, dessen Herkunft wie so vieles noch unklar ist. Während nicht wenige davon ausgehen, dass es sich um einen neuen Charakter handelt, vermuten andere hinter dem Gesicht Luis Sera aus Resident Evil 4. Zugegeben: Eigentlich ist Sera gestorben, aber das muss im Universum von Resident Evil ja nicht unbedingt das Ende bedeuten.

Wer könnte das sein? Fans spekulieren über eine Rückkehr von Luis Sera in Resident Evil: Village.

Schlussendlich gibt es noch ein Symbol, welches Serienkennern sofort ins Auge gestochen ist: Umbrella ist zurück! Nachdem im DLC Not a Hero für Resident Evil 7 erklärt wurde, dass sich der einstige Bio-Konzern nun als Blue Umbrella für die gute Seite einsetzt, bleiben seine wahren Absichten immer noch ungeklärt. Chris, der für die Firma arbeitet, äußert selbst Spekulationen, dass hinter Blue Umbrella eventuell ein wenig mehr steckt.

Besteht ihr das ultimative Resident Evil-Quiz?

In Sachen Geschichte lässt sich Capcom bislang nicht in die Karten schauen und lässt den Spekulationen vorerst freien Lauf. Spätestens 2021 ist damit aber Schluss, denn dann soll Resident Evil: Village für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen.