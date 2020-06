Red Dead Online: Ku Klux Klan greift an, Rockstar schreitet ein

Die Bewegung "Black Lives Matter" und die rassistischen Gegenreaktionen werden zurzeit nicht nur im öffentlichen Leben, sondern auch in Videospielen wie Red Dead Online ausgetragen. So berichten viele Spieler, dass sie tagelang von "Ku Klux Klan"-Anhängern terrorisiert wurden. Entwickler Rockstar hat schnell reagiert und den rassistischen Hack in Red Dead Online sofort gestoppt.

Normalerweise tauchen die "Ku Klux Klan"-NPCs nur im Singleplayer von Red Dead Redemption 2 auf. Modder fügten sie zusätzlich in Red Dead Online ein, um andere Spieler zu terrorisieren.

Wie Polygon berichtet, wurde Red Dead Online in den letzten Tagen von rassistischen Moddern heimgesucht. Die Spieler bedienten sich der "Ku Klux Klan"-NPC-Modelle aus dem Singleplayer von Red Dead Redemption 2 und schleusten diese in den Multiplayer, damit sie andere Mitspieler terrorisieren. Zudem überfluteten die Modder den Chat in Red Dead Online mit rassistischen Aussagen und Parolen.

Zeugen und Opfer dieser Attacken posteten Screenshots auf Twitter und anderen "Social Media"-Plattformen und riefen Entwickler Rockstar dazu auf, die rassistischen Hacks schnell zu beenden. Reddit-User Brilliant_Duck berichtete beispielsweise, dass Modder ihn mit "Ku Klux Klan"-NPC zustellten, „weil mein Charakter Asiate ist“, wie er sagt. Laut Twitter-User Ken Chang verdeutlicht diese Situation umso mehr, dass Entwickler Rockstar noch stärker gegen Hacker in Red Dead Online vorgehen sollte.

Someone think it's funny to Spawn bunch of KKK in Red Dead Online. #RockstarGames I know you don't care about hackers in this game much, but given the current situation in USA maybe you want to do something? PS, I shot them in game, just can't stand it. Bad taste of joke pic.twitter.com/PRPiU3q7Uo