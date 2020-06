Horizon: Forbidden West - Neue Details und Releasezeitraum veröffentlicht

Nach der unglaublichen Ankündigung von Horizon: Forbidden West auf dem PS5-Event legt Entwickler Guerilla Games gleich mit neuen Details nach. Darüber hinaus ist auch schon der ungefähre Releasezeitraum für Horizon: Forbidden West bekannt.

Aloy muss in Horizon: Forbidden West quer durchs Land ziehen, um eine weitere Apokalypse aufzuhalten.

Update von Michael Sonntag vom 18. Juni, 12 Uhr 08

Horizon: Forbidden West - Fast keine Ladezeiten, riesige Welten, riesige Gefahren

Kürzlich veröffentlichte Sony auf YouTube einen alternativen Trailer zu Horizon: Forbidden West, in welchem Game Director Mathijs de Jonge bestimmte Details näher erleutet und auch neue Infos zu dem kommenden PS5-Adventure bekanntgibt.

Wie die vielen verschiedenen Gebiete aus dem Trailer bereits gezeigt haben, wird Horizon: Forbidden West genau wie sein Vorgänger auch über eine große Open World verfügen. Diese soll einen großen Teil des ehemaligen Amerikas umfassen, von Utah bis zum Pazifik. Schnellreisen bräuchten dabei dank der neuen PS5-Technik nahezu keine Ladezeiten mehr, wie der Game Director versicherte.

Avatar 2 kann einpacken: Aloy muss ein Paradies retten

In der Welt selbst werden Aloy und der Spieler auf viele neue Maschinenkreaturen treffen, wozu Schildkröten, Kriegselefanten, Haie und Flugsaurier gehören werden. Aber auch mit neuen Stämmen werdet ihr Bekanntschaft machen, die nicht alle friedlich sind - manche haben gelernt, die Kreaturen umzuprogrammieren und für den Krieg zu nutzen.

Aber die größte Gefahr bildet immer noch die rote Fäulnis, die das Land mit Wetterstürmen überzieht und alles Leben abtötet. Mehr will Entwickler Guerilla Games noch nicht zu dem exklusiven PS5-Adventure verraten, abgesehen von einer Info, die die Fans am meisten interessieren wird: Horizon: Forbidden West soll bereits im Jahr 2021 erscheinen. Was sagt ihr zu den Infos? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

Original von Sören Wetterau vom 12. Juni 2020, 11 Uhr 59

Als Anfang 2017 Horizon: Zero Dawn erschienen ist, waren manche noch skeptisch: Können die Macher der Killzone-Reihe ein solches Spiel stemmen? Guerilla Games kann und hat mit der neuen Marke sogar zwischenzeitlich Rekorde gebrochen. In naher Zukunft wird das Action-Rollenspiel auf der PlayStation 5 fortgesetzt.

Horizon: Forbidden West entführt euch in neue Gebiete

Im Rahmen des großen "PlayStation 5"-Events haben die Entwickler offiziell den Geheimnisschleier gelüftet und Horizon 2: Forbidden West angekündigt. In einem über drei Minuten langen Trailer präsentiert das niederländische Studio direkt eine der größten Neuerungen: Für Protagonistin Aloy geht es zum Teil hinaus aus den schneebedeckten Gebieten des Vorgängers und in Richtung Westen. Dort erwarten euch sandige Wüsten, von Pflanzen überwucherte Überreste der menschlichen Zivilisation und tiefe Wälder:

In Horizon 2: Forbidden West geht es den Namen nach in den Westen der Spielwelt:

Neben neuen und wie gehabt grafisch imposanten Umgebungen gibt es neue Roboter-Tierwesen, darunter unter anderem eine mit Pflanzen bedeckte Riesenschildkröte und gigantische Mammuts. Darüber hinaus kann Aloy nun auch auch tauchen und unterhalb des Meeresspiegels auf Erkundungstour gehen.

Weiter ins Detail wollten die Entwickler aber nicht gehen. Zur Geschichte ist demnach ebenso wenig bekannt, wie über den geplanten Veröffentlichungstermin. Wahrscheinlich wird Horizon 2: Forbidden West frühestens 2021 erscheinen.

Sicher ist nur eines: Horizon 2: Forbidden West ist vorerst exklusiv für die PlayStation 5 in Entwicklung. Ob das Action-Rollenspiel aber wie Horizon: Zero Dawn irgendwann ebenfalls den Weg auf den PC findet, bleibt Stand jetzt abzuwarten.