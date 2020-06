So gut wie jedes Wochenende habt ihr die Möglichkeit verschiedene Spiele kostenlos auszuprobieren. Dieses Wochenende ist da keine Ausnahme. Wenn ihr also noch nichts vorhabt, dann macht doch Ubisofts Kurztrip ins antike Ägypten mit.

AC Origins: Entspannt dieses Wochenende doch einfach mal auf dem Rücken eines Kamels, beim Ubisoft Free Weekend.

AC Origins: Ubisoft spendiert euch Urlaub in Ägypten

Ihr möchtet übers Wochenende gerne verreisen, aber euch fehlt das nötige Kleingeld? Macht nichts, denn Ubisoft spendiert euch mit dem Free Weekend für Assassin’s Creed: Origins einen Kurztrip ins antike Ägypten und das vollkommemn kostenlos. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein Computer und ein Uplay-Account.

Ihr habt vom 19. Juni, 15 Uhr bis zum 21. Juni, 22 Uhr vollen Zugriff auf das Spiel. Wenn ihr auf Schlaf, Essen und so weiter verzichtet, habt ihr also ganze 55 Stunden Zeit, um das antike Ägypten zu erkunden und die Anfänge der Assassinen-Bruderschaft zu erleben. Auf der Seite zum Assassin’s Creed: Origins Free Weekend könnt ihr das Spiel schonmal herunterladen, um dann am 19. Juni direkt starten zu können.

Seid ihr die größten Experten? Dann beweist es!

Auch wenn das Geld bei euch derzeit etwas knapp sein sollte, habt ihr die Möglichkeit, dieses Wochenende Assassins Creed: Origins kostenlos zu spielen. Was sagt ihr dazu, seid ihr dabei oder habt ihr das Spiel schon lange durchgezockt? Erzählt es uns gerne in den Kommentaren!