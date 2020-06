Pokémon: 9 Designs, die ihr grottenhässlich findet

Über 900 Pokémon gibt es mittlerweile – die Wahl der Lieblingspokémon fällt schwer. Unter den knapp 900 Monstern befinden sich jedoch auch Wesen, die ihr nicht einmal mit der Kneifzange anfassen würdet. Wir wollten auf Facebook von euch wissen, welche das sind.

Coole Designs gehen anders: Das Pokémon Kubuin besorgt Spieler.

Pokémon: Schnapp dir vielleicht nicht alle

In der Welt der Pokémon findet Jeder treue Wegbegleiter, die zu ihm passen. Neben Fan-Favoriten wie Glurak oder den unzähligen Evoli-Evolutionen, bewohnen aber auch Wesen diese fiktive Welt, um die die meisten von euch lieber einen großen Bogen machen.

Auf Facebook wollten wir von euch wissen, welche das sind. Welche sind die absurdesten, hässlichsten und bemitleidenswertesten Pokémon, die die bisherigen Generationen hervorgebracht haben?

In unserer Bilderstrecke erfahrt ihr, wie die Community gewählt hat:

Und, was sagt ihr zu der Liste? Habt ihr gegensätzliche Meinungen oder noch ein, zwei weitere Hass-Pokémon, die es nicht in die Bilderstrecke geschafft haben? Schreibt uns eure Meinung ddazu gerne in die Kommentare!