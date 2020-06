Bereits drei Seasons hat Call of Duty: Warzone schon hinter sich. Seit dem 11. Juni findet die vierte Season statt und diese bringt einen ganzen Haufen an Neuerungen in das beliebte „Battle Royale“-Spiel.

CoD: Warzone: Endlich ist das Stadion begehbar.

CoD: Warzone - Stadion, Züge und Raketen

In CoD: Warzone gibt es so viele Geheimnisse und Features wie in kaum einem anderen „Battle Royale“-Spiel, und mit jeder neuen Season gibt es für die Spieler mehr zu entdecken. Auch die vierte Season ist da keine Ausnahme. In einem Tweet zählt der Twitter-User "Modern Warzone" einige der Neuerungen auf.

#Season4 has added an interior to stadium, as well as the transit train areas underneath the map.



There’s also been coding added to the game for a moving train in #Warzone. #CallOfDuty #ModernWarfare #ModernWarfareUpdate — ModernWarzone (@ModernWarzone) June 11, 2020

Wie dem Post zu entnehmen ist, wurde dem Stadion ein begehbarer Innenraum hinzugefügt. Außerdem gibt es jetzt unter der Map ein Zugnetz. Passend dazu wurde ein Code für einen fahrenden Zug gefunden.

Aber das ist noch nicht alles. In einem Video zeigt Redditer u/ElitePictures, dass es im Inneren von Bunker 10 eine riesige Atomrakete zu finden gibt.

Es bleibt also abzuwarten, ob die Fans im Verlauf der Season noch mehr Neuerungen und Geheimnisse entdecken.

Die vierte Season von Call of Duty: Modern Warfare hält für die Fans wieder einige Überraschungen bereit. Habt ihr schon neue Geheimnisse entdeckt, die hier nicht erwähnt wurden? Dann erzählt es uns in den Kommentaren.