PS4-Superdeal bei Lidl löst Polizeieinsatz aus

Ein spektakuläres PS4-Angebot bei Lidl hat zu einem unerwarteten Publikumsansturm geführt – und am Ende musste sogar die Polizei eingreifen.

Ein PS4-Sale bei Lidl zog Konsequenzen nach sich

Vor einer Lidl-Niederlassung in Frankreich haben sich am Mittwoch ungefähr 500 Menschen versammelt. Die Polizei wurde gerufen, um die Situation aufzulösen – und Schuld an dem Chaos war ein außergewöhnlich günstiges Angebot für die PlayStation 4.

PS4-Angebot stellt Lidl-Filiale vor Probleme

Eine Lidl-Filiale im französichen Orgeval hat mit einem PS4-Sale für einen beispiellosen Kundenandrang gesorgt. Die aktuelle Sony-Konsole sollte in der Niederlassung in der Region Yvelines für den absoluten Tiefpreis von 95 Euro verkauft werden – also für 200 Euro unter dem Preis, der hierzulande gewöhnlich für eine PS4 Slim aufgerufen wird.

Wie begehrt dieses Spar-Angebot sein würde, wurde von der Lidl-Niederlassung offenbar im Voraus unterschätzt. Am Tag des Sales hatten sich ungefähr 500 Menschen vor dem Geschäft versammelt, einige Anwesenden hatten sogar seit Dienstagabend vor dem Laden campiert. Aufgrund des großen Ansturms mussten Lidl-Mitarbeiter die Polizei rufen und die Polizisten lösten die Ansammlung um 8 Uhr morgens auf.

Ça gaze ! Et ça pique le nez / les yeux. Donc tout ça pour un #PS4 ! @lidlfrance Orgeval pic.twitter.com/lYH88ygrK8 — Olivier Dauvers (@Dauvers70) June 17, 2020

PS4-Sale bringt zu viele Menschen zusammen

Wie in dem obigen Video zu sehen ist, entwickelte sich der Supersale zu einer Situation, die für die Ladenmitarbeiter nicht zu kontrollieren war – besonders in Hinblick auf die Corona-Pandemie war eine solch konzentrierte Ansammlung an Menschen vor dem Geschäft zweifellos nicht wünschenswert. Die Polizei musste insgesamt 70 Personen einsetzen, die laut eigenen Aussagen nach einem Flaschenwurf sogar Tränengas zum Zerstreuen der Menge nutzten.

Der PS4-Sale war von Lidl ursprünglich nicht offiziell angekündigt worden, doch ein Foto des Angebots hatte sich im Internet verbreitet und die Menschen darauf aufmerksam gemacht. Lidl hat den Sale in der Folge nun offiziell abgesagt.

Wie gut kennt ihr euch mit Sonys Konsolen aus? Testet euer Wissen in unserem Quiz!

Hättet ihr mit einem solchen Ansturm auf einen PS4-Sale bei Lidl gerechnet? Habt ihr jemals für einen Release draußen vor einem Geschäft campiert? Sagt uns eure Meinung in den Kommentaren!