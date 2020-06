Mit Kingdom Hearts 3 kam vor über einem Jahr der letzte offizielle Teil der Reihe auf den Markt, seitdem warten Fans sehnsüchtig auf ein neues Spiel. Nun könnte dieser Wunsch bald in Erfüllung gehen, denn Square Enix hat ein neues Spin Off angekündigt. Wie der Trailer zeigt, wird das Spiel allerdings nicht jeden Fan glücklich machen.

Im kommenden "Kingdom Hearts"-Spin-Off bekämpft ihr das Böse mithilfe eures Rhythmusgefühls.

Kingdom Hearts: Kämpft mit der Macht der Musik

Das vorerst letzte „Kingdom Hearts“-Spiel erschien im Januar 2019, seitdem warten die Fans auf einen neuen Teil der beliebten Reihe. Wie ein neuer Trailer zeigt, hat das Warten bald ein Ende, denn Square Enix kündigt ein „Kingdom Hearts“-Spin-Off mit dem Titel Melody of Memory an.

Was erstmal wie ein Grund zur Freude klingt, könnte den einen oder anderen „Kingdom Hearts“-Fan jedoch enttäuscht zurücklassen. Denn bei dem Spiel handelt es sich um ein Rhythmus-Game.

Kingdom Hearts: Melody of Memory -Trailer

Im Trailer seht ihr Sora und verschiedene Disney-Helden eine feste Bahn ablaufen und im Rhythmus der Musik Gegner angreifen. Außerdem wird der Gumi-Jet und ein Bosskampf gegen Xemnas gezeigt. Auch wenn das Gameplay also zunächst etwas gewöhnungsbedürftig anmutet, könnten Freunde des „Kingdom Hearts“-Universums also auf ihre Kosten kommen. Kingdom Hearts: Melody of Memory soll noch in diesem Jahr für PS4, Xbox One und die Switch erscheinen.

Wie der Trailer zu Kingdom Hearts: Melody of Memory zeigt, wird der nächste Ableger der Reihe ein Rhythmus-Game. Wahrscheinlich wird Square Enix damit aber nicht den Geschmack aller Fans treffen. Was sagt ihr dazu, Top oder Flop? Schreibt es uns in den Kommentaren.