Cyberpunk 2077: Release wird erneut verschoben

Entwickler CD Projekt Red braucht noch mehr Zeit: Der Release von Cyberpunk 2077 verschiebt ein weiteres Mal nach hinten.

Auf das Treffen mit Keanu Reeves muss weiter gewartet werden. Cyberpunk 2077 erscheint erst später.

Wenn alles nach Plan laufen würde, dann könntet ihr in etwa drei Monaten Cyberpunk 2077 spielen. Aus dem geplanten Termin wird aber nichts. Wie die Entwickler von CD Projekt Red auf Twitter ankündigen, wird das langersehnte Rollenspiel ein weiteres Mal verschoben.

Cyberpunk 2077 erst im November

Statt am 17. September zu erscheinen, wird Cyberpunk 2077 noch etwa zwei Monate länger brauchen. Das Rollenspiel soll nun am 19. November für die bereits zuvor angekündigten Plattformen PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Als Grund für die erneute Verschiebung, denn eigentlich sollte das neue Spiel der "The Witcher"-Macher bereits im April erscheinen, werden letzte Feintuning-Maßnahmen angegeben. Cyberpunk 2077 sei inhaltlich komplett fertig und von Anfang bis Ende spielbar. Aufgrund der schieren Größe und Komplexität des Rollenspiels gibt es aber noch ein paar Dinge, denen der letzte Feinschliff fehlt.

An important development update pic.twitter.com/uFGrt9Tqpi — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 18, 2020

"Ein wichtiges Entwicklungs-Update"

Als kleine Entschädigung soll es jedoch schon sehr bald viele neue Infos zu Cyberpunk 2077 geben. Am 25. Juni wird das Livestream-Event Night City Wire stattfinden, bei dem die Entwickler einen frischen Einblick in den aktuellen Stand des Rollenspiels gewähren werden.

Länger warten für Cyberpunk 2077: Wenn nun hoffentlich alles glatt geht, dann erscheint das Rollenspiel am 19. November 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Auf der PlayStation 5 und Xbox Series X soll Cyberpunk 2077 auch erscheinen, aber noch stehen dazu die Details aus.