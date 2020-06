Es gibt Meisterwerke in der Gameswelt, die schon seit Jahren erhältlich sind und trotzdem von vielen Spielern noch nicht erlebt wurden. Ein Spieler hat in einem Post auf Reddit seine Freude darüber kundgetan, endlich mit Skyrim anzufangen und so in kurzer Zeit eine große Menge an Fans und Lehrmeistern gefunden.

Erinnert ihr euch noch an den Anfang von Skyrim?

Skyrim: Einsteiger geht in die Lehre von 800 Meistern

Bestimmt habt ihr schon erlebt, dass ein großartiges Game erscheint, aber die Umstände erlauben es euch einfach nicht, dieses zu spielen. Manchmal reicht das Geld nicht, manchmal ist nicht die nötige Konsole vorhanden oder der PC zu schwach und manchmal fehlt einfach die Zeit dafür. Was für ein gutes Gefühl ist es dann, wenn ihr nach langer Zeit endlich in den Genuss des Spiels kommt.

So muss es wohl auch der Redditerin ClearBlue_Grace ergangen sein. Im Skyrim Subreddit teilt sie der Community mit – „Ich weiß, ich bin ungefähr 10 Jahre zu spät auf der Party, aber endlich spiele ich zum ersten Mal Skyrim! Ich bin so aufgeregt!“ – und erhält mit ihrem Post in kurzer Zeit eine große Zahl an Lehrmeistern und Fans.

Mittlerweile finden sich unter dem Post von ClearBlue_Grace beinahe 800 Kommentare, in denen sich die Community für sie freut oder ihr hilfreiche Tipps gibt. Jdizzles12 versucht sich an einer Einführung:

„Hey du, du bist endlich aufgewacht. Sei Willkommen im Land von Skyrim. Du wirst hier viel erleben. Wahrscheinlich wirst du zwanzig- oder dreißigmal sterben, bevor du verstehst, was du überhaupt tust, aber sei ohne Sorge, du kannst immer wieder von vorne anfangen. Beachte einfach nur ein paar einfache Regeln. Die erste lautet: Wenn du den Drachen im Westturm besiegt hast, behalte immer den Himmel im Blick und die Ohren offen. Die zweite Regel: Das Schleichen ist zu Beginn des Spiels dein Freund und die dritte Regel ist die wichtigste, sag sie gemeinsam mit mir: Es sind keine Bugs, es sind Features.“

LexiiCoon gibt zu: „Um ehrlich zu sein, ich bin ein bisschen neidisch, denn ich wünschte, ich könnte das Spiel auch nochmal zum ersten Mal erleben.“ Allerdings gibt es auch User, die sich mit der Anfängerin einen Spaß erlauben wollen. Sabatou3r rät ihr: „Besuche auf jeden Fall die Riesen. Sie sind ein friedfertiges Volk von großer Stärke.“ Die meisten User sind sich aber einig, dass ClearBlue_Grace eine ganze Menge Spaß vor sich hat.

ClearBlue_Grace taucht zum ersten Mal in die Welt von Skyrim ein und hat für ihr Abenteuer viele Tipps von Skyrim-Veteranen erhalten. Was wären eure Ratschläge für Neulinge in Tamriel? Erzählt es uns gerne in den Kommentaren.