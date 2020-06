The Last of Us 2: Reviewbombing und Hasswellen überschatten Release

Zum Release von The Last of Us 2 werden Metacritic und Reddit mit negativen Reviews und Kommentaren geflutet. The Last of Us 2 habe in einem wichtigen Punkt absolut versagt, lautet der allgemeine Konsens der enttäuschten Fans. Die Presse und andere Fans halten dagegen und verteidigen The Last of Us 2 weiterhin als Meisterwerk.

The Last of Us 2: Eine mutige Gewaltkritik oder ein gescheitertes Unterhaltungsprodukt - Die Community ist gespalten.

The Last Of Us 2: Mutige Gewalt-Kritik oder gescheiterte Unterhaltung?

Das hatte niemand kommen sehen: Während die Presse The Last of Us 2 mit Lob überschüttete, wird der offizielle Release nun von Reviewbombing und Hass-Kommentaren überschattet. Kein Bild könnte deutlicher zeigen, dass The Last of Us 2 die Spielegemeinde spaltet, wie der PS4-Reviewstand auf Metacritic. Während die Presse mit 94 Reviews einen Metascore von 95 vergibt, liegt der Userscore (Stand: 13 Uhr 7) bei 3,4 - mit 1438 positiven und 3457 negativen Reviews.

Dabei habe die Community an dem Gameplay des Spiel nicht viel auszusetzen, das große Problem sei die Story von The Last of Us 2, die an seinen Vorgänger The Last of Us nicht herankommen soll. Die Botschaft des Spiels würde dem Spieler zu stark aufgedrängt werden, die Charakter würden vor diesem Hintergrund verblassen. So schreibt User FinnGalaxy beispielsweise:

„Stellt euch vor, ihr wartet 7 Jahre auf die Fortsetzung eines der am besten geschriebenen Spiele der letzten Generation, um eine Fortsetzung zu erhalten, die nicht nur ein Chaos im Writing darstellt, sondern den Punkt des letzten Spiels völlig verfehlt. Es gibt nicht nur vermeintlich Gut und Böse, sondern ein Spektrum dazwischen, aber TLOU2 versucht nur, jeden Charakter an bestimmten Punkten zum einen oder anderen zu machen, nur weil der Autor und / oder Regisseur dies sagt. Ich liebe TLOU, aber der Teil II verfehlt nur die Marke. Aber hey, zumindest macht das Spielen Spaß ... obwohl das nicht der Grund war, warum das erste Spiel überhaupt so gefeiert wurde.“

Auf dem "The Last of Us 2"-Reddit herrscht noch ein viel schlimmerer Ton. Dort wird The Last of Us 2 komplett zerrissen, User werfen mit Spoilern, Memes und negativen Kommentaren nur so um sich. „Ich und die Jungs auf dem Weg zu den Nutzer-Reviews“, schreibt User FLAMINGBYPUNCH und setzt das Einstürmen mit Ork-Heeren aus Der Herr der Ringe gleich.

User maxinmaxin „befindet sich auf dem Weg, dieses Stück XXX zurückzubringen“, wie er schreibt. User Lapanero lässt ein "Lisa Simpson"-Meme für sich sprechen: „Die neue Besessenheit, Erwartungen zu untergraben und den Schockwert gegenüber sympathischen Charakteren zu priorisieren, zerstören das Kino und das Fernsehen“ und Videospiele ebenfalls, wie er ergänzt.

Während die Community mit The Last of Us 2 hart ins Gericht geht, stehen auf der anderen Seite die begeisterten User und Gaming-Magazine, die das Spiel als Meisterwerk und Wegweiser des Gamings verteidigen. Wie unser Redakteur Ove Frank in seinem Test zu The Last of Us 2 schreibt, sei das Experiment und die Gewaltkritik zwar sehr mutig und kontrovers, aber vollkommen geglückt:

„War der Vorgänger noch ein melancholisches und stark emotionales Drama, in welchem als treibendes Element doch immer auch die Hoffnung mitschwang, ist TLOU2 ein blutiger Rache-Thriller, der den Spielern erbarmungslos die tiefsten menschlichen Abgründe präsentiert. Die Trennlinien zwischen Gut und Böse verschwimmen zunehmend, sodass sie am Ende nicht mehr voneinander zu unterscheiden sind. Die Geschichte geht dem Spieler nahe, sie rührt zu Tränen und weiß immer wieder mit unvorhergesehenen, aber keineswegs unlogischen Wendungen zu überraschen.“

The Last of Us 2 ist exklusiv für PlayStation 4 erschienen und spaltet schon jetzt die Community. Die einen halten es für ein gescheitertes Unterhaltungsprodukt, die anderen für ein mutiges Gaming-Experiment. Wie steht ihr dazu? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!