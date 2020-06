CoD: Modern Warfare - Entwickler verraten, wie ihr euren Speicherplatz rettet

Die vierte Season von Call of Duty: Modern Warfare ist gewaltig. Selbst die Entwickler sind sich bewusst, dass ihr Spiel inzwischen viel zu viel Speicherplatz einnimmt. Jetzt zeigen sie euch, was ihr dagegen tun könnt.

Die Entwickler von CoD: Modern Warfare helfen euch, euren Speicherplatz zurückzubekommen.

Update vom 19.06.2020 - 15:14 Uhr

CoD: Modern Warfare nimmt bald weniger Platz ein

Mit jedem Update verschlingt Call of Duty: Modern Warfare etwas mehr von eurem Speicherplatz. Vor allem auf den Konsolen nimmt das Spiel für viele Fans zu viel Platz ein.

Nun reagieren die Entwickler auf das Problem. Anstatt jedoch die Größe der Updates zu verringern, erklären sie euch, wie ihr Inhalte, die ihr nicht mehr braucht löschen könnt. "PlayStation 4"-Spieler bekommen dafür eine genaue Erklärung angezeigt:

Wählt im Hauptmenü die Optionen an Wählt den Reiter "Allgemein" Scrollt runter und wähl den Menüpunkt "Spielinstallationen" aus Wähle die DLC-Packs zum deinstallieren aus

Die Entwickler warnen euch jedoch, dass einige der DLC-Packs für bestimmte Spielmodi benötigt werden. Ihr solltet euch also vorher genau überlegen, welche Inhalte ihr von eurer Konsole werft.

Update vom 12.06.2020 - 09:20 Uhr

Dieses Update von CoD: Modern Warfare ist einfach zu groß

Nachdem Season 4 von Call of Duty: Modern Warfare endlich erschienen ist, müsst ihr sie nur noch herunterladen. Für einige Spieler ist das jedoch leichter gesagt als getan, wenn ihre Xbox One plötzlich einem 85 GB-Update gegenüber steht.

Auch wenn sich viele inzwischen an die regelmäßigen speicherfressenden Updates gewöhnt haben, sind Fans auf Reddit von der Datenmenge schockiert. Wie der Twitter Account "CODTracker" berichtet, ist die gewaltige Größe des Downloads jedoch nicht beabsichtigt. Eigentlich sollte das Update auf der Xbox One, genau wie auf der PlayStation 4 und dem PC, etwa 40 GB betragen.

Den Betroffenen hilft diese Tatsache jedoch nicht. Es gebe keinen Weg, den Fehler zu beheben. Das Update muss vollständig heruntergeladen werden. Der Reddit-Nutzer "metal4life98" zeigt, dass er noch 4 Stunden warten muss, bis er wieder CoD: Modern Warfare spielen darf.

Update vom 11.06.2020 - 11:03 Uhr

Call of Duty: Modern Warfare – Das ist neu

Das neueste „Call of Duty: Modern Warfare“-Update ist da – und es ist gigantisch. Wie Gfinity auflistet, nimmt der Download des Updates ganze 44,4 GB auf der Xbox One ein. Auf dem PC und der PS4 sieht es ähnlich aus. Infinity Ward rät euch deswegen sogar einige Content Packs, die ihr nicht mehr benötigt, zu löschen. Nach dem Installieren nimmt das Update noch 4GB eures Speicherplatzes in Anspruch.

Das Interessanteste an der neuen Season sind aber natürlich die Neuheiten im Spiel. Neben einer Reihe Bugfixes und kleiner Verbesserungen, dürft ihr euch auf Folgendes freuen:

Neue Maps: der Flugzeug-Friedhof Scrapyard (6vs6) aus CoD: Modern Warfare 2, neue Gunfight-Karte Trench (2vs2), Barakett Promenade für Ground War

Neue Waffen: CR-56 Amax (Galil ACE) - Tier 15 im Battle Pass und Fennec (Vector) - Tier 31 im Battle Pass

Neue Mystery-Challenge: jede Waffe bekommt acht besondere Herausforderungen

Warzone-Änderungen: 50vs50-Schlachten, neuer Auftrag „Contraband“, Events während Matches

Call of Duty: Warzone – Events beeinflussen jetzt den Spielverlauf

Die neu eingeführten Events sollen noch mehr Aufregung in den „Battle Royal“-Modus bringen, indem sie jederzeit eintreten können. „Jailbreak“ bringt so zum Beispiel alle bereits ausgeschiedenen Spieler wieder zurück ins Match. Die Kaufstationen verkaufen beim Event „Fire Sale“ ihre Items für bis zu 80 Prozent günstiger oder verschenken diese sogar. „Supply Choppers“ lässt einen gepanzerten Helikopter über der Map schweben. Schießt ihn herunter um einen Nachschubabwurf gefüllt mit einer Menge Hilfsmitteln zu bekommen.

Weitere Waffen und Neuerungen sollen die kommenden Monate noch folgen. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Was haltet ihr von den neuen Inhalten in Call of Duty: Modern Warfare? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.