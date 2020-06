Gewinnspiel: Holt euch die seltene Ellie Edition von The Last of Us: Part 2

Das Warten auf die Fortsetzung eines Meilensteins der Spielegeschichte hat ein Ende: The Last of Us - Part 2 steht endlich in den Läden. Zum Release des düsteren und herzzerreißenden Abenteuers verlosen wir zwei Exemplare einer Edition, die in Deutschland nicht erhältlich ist!

Es steht außer Frage: The Last of Us: Part 2 steht seit vielen Jahren bei Fans ganz weit oben auf der Wunschliste. Es ist tatsächlich bereits sieben Jahre her, seit der erste Teil sein Debüt auf der PlayStation 3 gab. Zwar folgte kurze Zeit später ein Remaster für die PS4 und ein kurzer, aber umso eindringlicherer DLC namens Left Behind, doch viele Spieler wollten wissen, wie es mit den Hauptfiguren Ellie und Joel weitergeht.

Die Antwort ist jetzt da. The Last of Us: Part 2 erfüllt nicht nur alle Erwartungen, es übertrifft sie teilweise auch. Warum das Spiel so herausragend ist, könnt ihr in unserem Test (mitsamt Traumwertung) The Last of Us 2: "Ich blickte in den Abgrund - und sprang" nachlesen.

Ein so großer und wichtiger Release will natürlich auch gebührend gefeiert werden. Dafür spendiert Sony für zwei glückliche Gewinner die Ellie Edition von The Last of Us: Part 2. Das Besondere an dieser Edition ist, dass sie in Deutschland nicht erhältlich ist. Die Gewinner erwartet also etwas ganz Spezielles! Folgende Inhalte bietet die Edition:

Das Spiel steckt in einem schicken Steelbook

1 x Figur von Ellie

Artbook von Dark Horse

1 x Rucksack, wie Ellie ihn im Spiel trägt

1 x Ellies Armband, ebenfalls dem Spiel nachempfunden

1 x Kunstdruck und Brief

1 x Soundtrack des Spiels auf Schallplatte

5 Sticker und 6 Pins

The Last of Us 2: Die Reise in den Abgrund der Seele geht weiter

Genug gehört. Ich will gewinnen! Was muss ich tun?

Beantwortet uns eine Frage, und schon habt ihr die Chance, eine von zwei Ellie Editions zu gewinnen! Die Frage lautet:

Die Menschen in The Last of Us: Part 2 sind einem parasitischen Pilz zum Opfer gefallen, der sie mutiert und willenlos macht. Tatsächlich gibt es solche Pilze auch in der Natur. Einer hat es beispielsweise auf Ameisen abgesehen. Wie heißt dieser Pilz?

a) Amanita muscaria

b) Agaricus bisporus

c) Ophiocordyceps unilateralis

d) Coprinus sensu lato

Schickt uns eure Antwort per E-Mail an die Adresse aktion@spieletipps.de und achtet dabei bitte unbedingt auf folgende Regeln:

Schreibt in die Betreffzeile das Kennwort "PILZPFANNE".

Vergesst nicht, eure Antwort in der Mail anzugeben.

Nennt uns bitte unbedingt euren Namen und eure Adresse, da wir ansonsten eure Preise im Falle eines Gewinnes nicht zustellen können.

Bitte achtet auf Vollständigkeit, es ist wirklich nicht schwer. Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus, selbst wenn sie gezogen werden. Einsendeschluss ist Sonntag, der 28. Juni 2020 um 23.59 Uhr.

Die Gewinner werden unter allen richtigen Einsendungen ausgelost und bis spätestens 30. Juni 2020 per Mail über den Gewinn benachrichtigt.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch damit einverstanden und bestätigt, dass ihr die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbedingungen gelesen und akzeptiert hast. Alle personenbezogenen Teilnehmerdaten werden spätestens 30 Tage nach Ablauf des Gewinnspiels aus unseren aktiven Systemen gelöscht. Eure Adressdaten werden ausschließlich zum Versand der Gewinne an die PR-Agentur von Sony weitergegeben und werden nicht weiterverwendet.

Nun legt aber los! Die Preise gewinnen sich nicht von allein! Wir wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme und drücken euch allen schon mal ganz fest die Daumen.