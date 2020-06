Letzte Nacht fand die EA Play 2020 statt. Auf dem Event wurden eine Menge neuer Spiele angekündigt. Außerdem gab es auch Ausschnitte von Spielen zu sehen, die nicht direkt benannt wurden. Unter diesen befand sich auch ein neues Bioware-Spiel. Die Fans hoffen natürlich, dass es sich dabei um Dragon Age 4 handelt.

Dragon Age 4: Handelt es sich bei diesem roten Erz etwa um rotes Lyrium?

Dragon Age 4: Verdächtiger Teaser gezeigt, Fans haken nach

In einem Tech-Teaser auf der EA Play 2020 wurde erklärt, welchen Weg EA-Spiele auf der neuen Konsolengeneration einschlagen werden. In diesem Rahmen wurde unter anderem auch ein neues Battlefield angekündigt. Noch interessanter für die Fans ist jedoch ein nicht näher benanntes Bioware-Spiel (via YouTube).

Die Fans hoffen natürlich auf ein Dragon Age 4. An der Stelle, an der von dem Bioware-Spiel gesprochen wird, werden Ausschnitte einer düsteren Fantasy-Welt gezeigt. Unter anderem ist eine Höhle mit rotem Erz zu sehen. Die Fans mutmaßen auf Reddit, dass es sich hierbei um rotes Lyrium handeln könnte.

Damit noch nicht genug, denn während der Präsentation wurde Biowares Executive Producer Mark Darrah auf Twitter gefragt, ob gerade Dragon Age 4 geteasert wurde. Woraufhin Darrah nur mit einem vielsagenden GIF antwortete.

Es scheint also so, als würden euch bald mehr News zu Dragon Age 4 erwarten.

Sind diese Bilder Realität oder Videospiel?

Die Fans hoffen, dass auf der EA Play 2020 ein neues Dragon Age geteasert wurde. Der Twitter-Post von Mark Darrah bestärkt diese Vermutung noch. Was denkt ihr, was auf den Bildern angedeutet wird? würdet ihr euch über Dragon Age 4 freuen? Erzählt es uns doch gerne in den Kommentaren!