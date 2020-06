Anstatt immer auf neue PS4-Spiele zu warten, kann es sich auch lohnen, ältere Spiele nachzuholen - vor allem, wenn sie längst Remake- oder Remastered-Versionen für die PS4 besitzen. Im aktuellen PS4-Sale bekommt ihr gerade viele Remakes und Klassiker zum Nostalgiepreis. Die besten Angebote haben wir bereits für euch herausgesucht.

Nostalgie-Sale für PS4-Spieler: Auch das sehr beliebte Crash Team Racing Nitro Fueled ist gerade im Angebot.

PS4-Sale: Remakes, Remastered & Retro-Spiele zum Nostalgie-Preis

Während ihr über den oberen Button zum gesamten PS4-Angebot im PlayStation Store gelangt, haben wir euch hier die wohl interessantesten Deals aufgelistet. Dazu gehören nicht nur Kindheitsremakes - auch harte Nüsse wie Dark Souls und Resident Evil 2 sind gerade stark reduziert.

Der PS4-Sale geht noch bis zum 2. Juli 2020, ihr habt also noch genügend Zeit, Listen zu erstellen, abzuwägen und abzustauben. Und wenn nichts Gutes dabei sein sollte, keine Sorge! Wir geben euch Bescheid, wann der nächste PS4-Sale startet und liefern euch auch dann wieder die besten Angebote.

Remakes, Remastered und Retro-Spiele - der aktuelle PS4-Sale richtet sich an alle Nostalgiker und jene, die es noch werden wollen. Crash Bandicoot, Spyro - und selbst die GTA-Trilogie sind gerade stark reduziert. Was sagt ihr zum Angebot? Ist etwas Gutes dabei oder wollt ihr lieber zum nächsten PS4-Sale warten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!