MMORPG sind ein Genre für sich. Es gibt nicht nur viele von ihnen, sie selbst können auch sehr unterschiedlich und komplex ausfallen. Im Folgenden präsentieren wir euch eine Auswahl aus 11 guten MMORPG, die jeden Spielertyp ansprechen.

Guild Wars 2 überzeugt vor allem durch sein freieres Quest-System.

MMORPG bieten riesige Welten, Monster und Kämpfe

Massively Multiplayer Online Role-Playing Games, kurz auch MMORPG genannt, bieten große Online-Welten, die ihr zusammen mit vielen anderen Spielern erkunden und meistern könnt. Bei der Vielzahl an MMORPG dort draußen war es längst überfällig, eine Liste mit den besten zu erstellen. Wer weiß, vielleicht ist eure neue MMORPG-Liebe dabei!

Was sagt ihr? Von World of Warcraft bis Guild War 2 - ist ein gutes Spiel für euch dabei gewesen oder seid ihr mit dem MMORPG-Genre nie richtig warm geworden? Gibt es ähnliche Spiele, die wir unbedingt in die Liste aufnehmen sollten? Schreibt sie uns gerne in die Kommentare!