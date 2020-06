Aufgepasst! Den aktuellen Super-Hit „Animal Crossing: New Horizons“ für die Nintendo Switch gibt es für kurze Zeit günstiger im Angebot: Wer das beliebte Spiel noch nicht sein Eigen nennt, kann es aktuell bei Amazon im Zuge einer Rabatt-Aktion günstiger bestellen.

Bildquelle: Nintendo

Animal Corssing: Zum Angebot bei Amazon*

Bei Amazon könnt ihr euch momentan „Animal Crossing: New Horizons“ für Nintendo Switch dank eines zusätzlichen Rabatts günstiger sichern: Von den regulären 49,71 Euro werden euch an der Kasse automatisch noch einmal 7,70 Euro abgezogen. So kommt ihr auf einen derzeitigen Top-Preis von 42,01 Euro.

Bildquelle: Amazon

Wer Glück hat, kann außerdem den Code „GESCHENK5E“ bei der Kaufabwicklung eingeben, um zusätzlich 5 Euro zu sparen. Diese Aktion funktioniert allerdings nicht bei allen Nutzern.

Animal Crossing – New Horizons im Angebot: Lohnt sich der Deal? Wie gut ist das Spiel?

Die Preisentwicklung (idealo.de) von Animal Crossing: New Horizons in der Vergangenheit zeigt, dass ihr das Switch-Spiel momentan zu einem sehr guten Preis bekommt. Gewöhnlich zahlt ihr circa 47 Euro. Obwohl der vergangene Bestpreis (38,49 Euro) nicht geschlagen wird, lohnt sich der Kauf, wenn ihr jetzt auf der Suche nach einem Angebot für den Überraschungserfolg dieses Jahres seid.

Seid ihr euch noch unsicher, ob Animal Crossing etwas für euch ist, dürfte unser Test Klarheit schaffen. New Horizons erreichte bei uns eine Wertung von 90 und den spieletipps-Award. Fans lieben den Verkaufsschlager bereits. Die starken Umsatzzahlen und der Anteil an Nintendos Gesamterfolg im März 2020 verdeutlichen, wie beliebt die neue Version des Franchises ist. Aber auch für Neulinge ist Animal Crossing: New Horizons ein idealer Anfang, um in die Welt der vielzähligen Bewohner einzusteigen und mit Freunden zu zocken.

Animal Corssing: Zum Angebot bei Amazon*

Die Aktion bei Amazon ist allerdings nur auf eine unbekannte Stückzahl begrenzt. Wenn ihr also den automatischen Rabatt nutzen wollt, solltet ihr nicht zu lange warten.