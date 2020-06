Pokémon Schwert & Schild: Nintendo deutet Hilfe für verwirrte Käufer an

Für Pokémon Schwert und Schild gibt es jeweils einen eigenen Erweiterungspass, der eben nur mit der jeweiligen Edition funktioniert. Habt ihr den falschen Pass gekauft, habt ihr Pech gehabt. So steht es zumindest auf der Support-Seite von Nintendo. Doch ein Tweet gibt allen Falschkäufern jetzt Hoffnung.

Pokémon Schwert und Schild: Nintendo ist für die Pokémon-Fans da, auch bei Fehlkäufen.

Schon seit einiger Zeit ist der lang ersehnte "Pokémon Schwert & Schild"-Erweiterungspass vorbestellbar und mittlerweile auch endlich spielbar. In der Aufregung kann es dem einen oder anderen Pokémon-Fan schon mal passieren, den falschen Pass auszuwählen. Denn es gibt sowohl den Pokémon Schwert: Erweiterungspass als auch den Pokémon Schild: Erweiterungspass. Diese Pässe sind mit der jeweils anderen Edition nicht kompatibel.

Habt ihr nun den Fehler gemacht und den falschen Pass gekauft, scheint es erstmal so, als wärt ihr aufgeschmissen, denn auf der Seite des Nintendo-Kundenservice steht über den Umtausch von heruntergeladener Softwaretitel und Zusatzinhalte:

Das klingt erstmal ziemlich endgültig und warum sollten die Pokémon-DLCs eine Ausnahme davon sein? Doch ein Tweet von Nintendo of America deutet an, dass es für Käufer des falschen Erweiterungspasses doch noch Hoffnung geben könnte. In dem Tweet wird noch einmal betont, genau darauf zu achten, den richtigen Pass auszuwählen. Außerdem werden Käufer, die den für ihre Edition falschen Pass gekauft haben, dazu aufgefordert, sich an Nintendos Kundendienst zu wenden.

When purchasing the Pokémon Sword Expansion Pass or Pokémon Shield Expansion Pass, please ensure you select the one that corresponds with the version of the game you own. If you mistakenly purchased the incorrect pass, please contact customer support. https://t.co/nPmIXrIe59