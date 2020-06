The Last of Us 2 bricht nicht nur Hass-Rekorde - PS4-Verkäufe explodieren

The Last of Us 2 ist in aller Munde. Nicht zuletzt wegen gewisser Kontroversen, die in Hass-Kommentaren und Reviewbombing mündeten. All die Negativ-Schlagzeilen haben dem Spiel offenbar nicht geschadet, ganz im Gegenteil – das PS4-Spiel bricht Verkaufsrekorde.

The Last of Us 2 verdient sich auf der PS4 eine ganz eigene Trophäe.

TLOU2: Kein PS4-Exklusivspiel hat sich schneller verkauft

Die Erwartungen an The Last of Us 2 als Nachfolger des sehr beliebten ersten Teils waren sehr groß. Nach der langen Wartezeit ist es nicht verwunderlich, dass viele Spieler zum PS4-Exklusivspiel gegriffen haben, als der Release am 19 Juni endlich soweit war.

Ein von GamesIndustry veröffentlichter Bericht zeigt jetzt, dass das Exklusivspiel in Großbritannien Rekorde gebrochen hat.

Seit 2016 hatte es sich Uncharted 4 an der Spitze der Verkauf-Charts von PS4-Exklusivspielen gemütlich gemacht. Mit einem Prozent Vorsprung konnte The Last of Us 2 den bisherigen Spitzenreiter jetzt vom Thron stoßen.

Bei dieser Berechnung zählen allerdings nur die Verkäufe physischer Exemplare, die digitalen Downloads sind noch nicht einmal mitberechnet. Daher sollte der Erfolg für das düstere Abenteuer wahrscheinlich noch größer sein, als die Zahlen bisher offenlegen.

Im Vergleich zum Vorgänger The Last of Us auf der PS3, konnte das Sequel mit einer 76 Prozent höheren Verkaufszahl eine ordentliche Schippe drauflegen.

Im Bereich der physischen Verkäufe ist The Last of Us 2 nicht nur das erfolgreichste Spiel der jetzigen PS4-Generation, sondern ist mit 40 Prozent höheren Verkäufen vor Animal Crossing: New Horizons das meistverkaufte Spiel des Jahres in Großbritannien.

Das sind doch durchaus erfreuliche Nachrichten für PlayStation und Naughty Dog, gerade vor dem Hintergrund der Hasswellen, welche den Release bisher überschattet haben.

