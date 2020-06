Crash Bandicoot 4: It's About Time - Erster Trailer lädt euch zum Zeitreisen ein

Activision hat endlich den ersten Trailer zu Crash Bandicoot 4: It's About Time veröffentlicht. Das neue Crash-Spiel dreht sich ums Zeitreisen - sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinn.

Crash is back! Crash Bandicoot 4 erscheint im Oktober 2020

Das neue Crash-Abenteuer Crash Bandicoot 4: It’s About Time wird am 02. Oktober 2020 für die PS4 und Xbox One erscheinen – und wie der neue Trailer zeigt, kehrt die Serie offenbar zu ihren Gameplay-Wurzeln zurück.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time – Crashs neues Abenteuer

Seit dem letzten vollwertigen Crash-Spiel sind mittlerweile 12 Jahre vergangen – Crash - Herrscher der Mutanten war 2008 der vorerst letzte neue Auftritt des hyperaktiven Beuteltiers. Erst mit den beiden Remasters Crash Bandicoot N. Sane Trilogy und Crash Team Racing - Nitro-Fueled bewies das ehemalige PlayStation-Maskottchen, dass noch Leben in ihm steckte.

Nun kommt nach all der Zeit für die PS4 und für die Xbox One ein brandneues Abenteuer – passenderweise mit dem Untertitel „It’s About Time“.

Schaut euch hier den ersten Trailer zu Crash Bandicoot 4: It's About Time an:

Crash Bandicoot 4: Ein Neuanfang für das Franchise

Fans wird aufgefallen sein, dass es sich bei dem neuen Spiel eigentlich bereits um den achten eigenständigen Auftritt von Crash Bandicoot handelt. Doch das Spiel trägt offiziell die Nummer 4 im Titel, setzt damit direkt nach der Original-Trilogie an und lässt die eher ungeliebten Nachfolger einfach unter den Tisch fallen. Dies wird in dem Trailer am Ende sogar mit einem Augenzwinkern direkt angesprochen, als eine der neuen Quantenmasken Coco und Crash fragt, wie oft sie Neo Cortex nun bereits besiegt hätten. Cocos Antwort lautet schlicht "Drei", was die Maske zu dem trockenen Kommentar verleitet: "Komisch, ich dachte mehr."

Die Spiele nach der Original-Trilogie waren unter anderem deswegen bei Fans unbeliebt, weil zu viele Änderungen am Design und Gameplay vorgenommen wurden. Crash hatte sich sowohl visuell als auch vom Spielgefühl her zu weit von seinen Wumpa-Wurzeln entfernt. Diese Entwicklung will Activision nun offensichtlich rückgängig machen. Der Trailer verspricht eine Rückkehr zum linearen Jump'n'Run-Stil, der die Reihe damals so beliebt gemacht hat. Natürlich wurden einige neue Fähigkeiten eingebaut, die Grafik ist zeitgemäß und Crash, Cortex und Co. haben einen überarbeiteten Look erhalten – doch im Wesentlichen bleibt das Spiel den Ursprüngen von Crash Bandicoot treu.

Ihr könnt das neue Crash-Spiel jetzt bereits im PlayStation Store vorbestellen:

Originalmeldung vom 19.06.2020

Mit Crash Bandicoot kehrt offensichtlich schon bald eine echte Videospiellegende mit einem neuen Spiel auf eure Konsolen zurück. Nach den außerordentlich erfolgreichen Remasters Crash Bandicoot N.Sane Trilogy und Crash Team Racing - Nitro-Fueled und einem Ausflug in die Mobile-Gaming-Welt scheint sich der Kult-Beuteldachs nun endlich in ein neues vollwertiges Abenteuer zu stürzen.

Crash Bandicoot ist zurück – Activisions Puzzle-Nachricht

Crash Bandicoot 4 wurde von Entwickler Activision auf mysteriöse Art und Weise angekündigt. Pressemitglieder haben in den letzten Tagen Pakete mit einem Puzzle und einem beiliegenden Grußwort erhalten. Die Nachricht lautete: „Etwas Kleines, um euch die ZEIT zu vertreiben“. Unterschrieben wurde der kurze Gruß mit „Euer Lieblings-Bandicoot“.

So grüßt euch der Bandicoot

Das Puzzle wiederum zeigt einen fast völlig unbekannten Charakter. Es ist eine Maske zu erkennen, die bisher noch in keinem Spiel des Crash-Universums vorgekommen ist – aber trotzdem seht ihr sie hier nicht zum ersten Mal: In dem "It's Time to Play"-PS4-Promo-Video, das im November 2019 veröffentlicht wurde, war die Maske bereits das erste Mal in einer kurzen "Crash Team Racing"-Szene zu sehen.

Diese mysteriöse Maske spielt im nächsten "Crash Bandicoot"-Spiel eine wichtige Rolle

Crash Bandicoot 4: It's About Time

Zusätzlich zu dem kuriosen Teaser, den Activision verschickt hat, wurde Crash Bandicoot 4 zudem noch direkt im Anschluss in einem Online-Leak enthüllt: Die taiwanische Game-Rating-Agentur hat ihr Rating für das Spiel "Crash Bandicoot 4: It's About Time" zusammen mit dem Cover geleakt.

Laut dieser Informationen, die wenig später von der Website entfernt wurden, soll das neue Spiel noch für die PS4 und Xbox One erscheinen – und dreht sich wohl um Crashs Aufeinandertreffen mit einer Gruppe von mysteriösen Masken und beinhaltet Reisen durch verschiedene Zeitepochen. Der Teaser und der Leak scheinen in diesem Fall also wirklich auffallend gut zusammenzupassen.

Was haltet ihr von dem "Crash Bandicoot 4"-Leak? Freut ihr schon auf das nächste Abenteuer mit Crash, Coco und Co.? Was erwartet ihr euch von dem neuen Spiel?