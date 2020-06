Marvel's Avengers: Erscheint auch für Next-Gen mit kostenlosem Upgrade

Bereit für die nächste Konsolengeneration: Marvel's Avengers wird von Beginn an die PlayStation 5 und Xbox Series X unterstützen - inklusive kostenlosem Upgrade für Original-Käufer.

Der Hulk in Marvel's Avengers wird auch auf der PlayStation 5 und Xbox Series X wütend werden.

Im Januar dieses Jahres hat Square Enix die Verschiebung von Marvel's Avengers bekanntgegeben. Das Superhelden-Spiel soll nun im September statt wie zuvor geplant im Mai erscheinen. Das trifft sich für die Entwickler Crystal Dynamics ganz gut, denn die können nun auch direkt die neue Konsolengeration abdecken, wie Square Enix in einer Pressemitteilung ankündigt.

Marvel's Avengers erscheint für PS5 und Xbox Series X

Pünktlich zum Start der neuen Konsolen wird Marvel's Avengers als Upgrade-Version für PlayStation 5 und Xbox Series X bereitstehen. Wer zuvor eine Version für die PlayStation 4 oder Xbox One erwirbt, kann dann entsprechend kostenlos auf die Next-Gen-Variante upgraden. Spielerprofile und Fortschritte werden laut Square Enix bei dem Vorgang übernommen.

Darüber hinaus wird Marvel's Avengers Crossplay zwischen PlayStation 4 und PlayStation 5 sowie zwischen Xbox One und Xbox Series X unterstützen. Spielsitzungen zwischen PlayStation- und Xbox-Nutzern sind aber nicht möglich.

Für die "Next Gen"-Version von Marvel's Avengers versprechen die Entwickler eine verbesserte Auflösung, schickere Texturen, Unterstützung von Raytracing und schnelle Ladezeiten dank der SSD. Auf der PlayStation 5 nutzt das Spiel zudem die Features des neuen Dualsense-Controllers und wird zwei verschiedene Grafik-Modi bieten. Als Spieler werdet ihr die Wahl zwischen verbesserter Grafik oder hoher Framerate haben. Letztere soll 60 Bilder pro Sekunde bei einer dynamischen 4K-Auflösung bieten.

Für die PlayStation 4, Xbox One, Stadia und den PC erscheint Marvel's Avengers übrigens voraussichtlich am 4. September 2020. Mehr Infos zum Superheldenspiel wird es bereits am 24. Juni während eines Livestreams geben. Der sogenannte Wartable wird ab 19 Uhr übertragen.