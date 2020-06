FIFA 21 vorbestellen: Alle Infos zu den erhältlichen Editionen, Plattformen und Preisen

EA hat den nächsten Eintrag des populären FIFA-Franchises für die aktuellen und kommenden Next-Gen-Konsolen angekündigt – und ihr könnt euch das Spiel jetzt schon in drei verschiedenen Editionen reservieren. Alle Infos zum Vorbestellen von FIFA 21 findet ihr hier.

Kylian Mbappé ist mit dabei: FIFA 21 erscheint im Oktober 2020

FIFA 21 wird am 9. Oktober 2020 offiziell in die Läden kommen – und die Champions Edition sowie die Ultimate Edition sind für Vorbesteller sogar bereits am 6. Oktober verfügbar.

FIFA 21 vorbestellen: Die Unterschiede der drei Editionen

FIFA 21 wird in drei unterschiedlichen Editionen erscheinen – und alle drei bieten euch mehrere Vorbesteller-Boni.

- FIFA 21: Standard Edition: Vorbesteller erhalten bis zu drei seltene Gold-Packs, eine Coverstar-Leihe für fünf FUT-Spiele, eine FUT-Ambassador-Spielerwahl (ein Objekt für drei FUT-Spiele) sowie Special-Edition-FUT-Trikots und Stadionobjekte.

- FIFA 21: Champions Edition: Vorbesteller erhalten drei Tage Vorabzugriff, bis zu 12 seltene Gold-Packs, ein Karrieremodus-Nachwuchstalent mit Weltklasse-Potenzial aus der eigenen Jugend, eine Coverstar-Leihe für fünf FUT-Spiele, eine FUT-Ambassador-Spielerwahl (ein Objekt für drei FUT-Spiele) sowie Special-Edition-FUT-Trikots und Stadionobjekte.

- FIFA 21: Ultimate Edition: Vorbesteller (nur bis zum 14. August) erhalten ein nicht tauschbares FUT-Stars-im-Blickpunkt-Objekt, drei Tage Vorabzugriff, bis zu 12 seltene Gold-Packs, ein Karrieremodus-Nachwuchstalent mit Weltklasse-Potenzial aus der eigenen Jugend, eine Coverstar-Leihe für fünf FUT-Spiele, eine FUT-Ambassador-Spielerwahl (ein Objekt für drei FUT-Spiele) sowie Special-Edition-FUT-Trikots und Stadionobjekte.

"FIFA 21"-Vorbesteller: Hier könnt ihr das Spiel reservieren

FIFA 21 wird voraussichtlich in den drei Editionen auf allen aktuellen Plattformen erhältlich sein – für die Nintendo Switch liegen allerdings derzeit noch keine genauen Informationen vor. Für die PS4 und die Xbox One könnt ihr das Spiel jetzt schon bei den folgenden Shops kaufen. Die Standard Edition könnt ihr dort jeweils für 69,99 Euro, die Champions Edition für 89,99 Euro und die Ultimate Edition für 99,99 Euro vorbestellen:

FIFA 21 auf der PS4

Bei Amazon vorbestellen: FIFA 21 Standard Edition, FIFA 21 Champions Edition, FIFA 21 Ultimate Edition.

Im Sony PS-Store vorbestellen:

FIFA 21 auf der Xbox One

Bei Amazon vorbestellen: FIFA 21 Standard Edition, FIFA 21 Champions Edition, FIFA 21 Ultimate Edition

Im Microsoft Store vorbestellen: FIFA 21 Standard Edition, FIFA 21 Champions Edition, FIFA 21 Ultimate Edition.

Schaut hier den ersten Trailer zu FIFA 21:

FIFA 21 vorbestellen: Next-Gen dank Dual Entitlement

Wenn ihr euch am Ende des Jahres eine PS5 oder eine Xbox Series X holen möchtet und euch nun fragt, in welcher Version ihr FIFA 21 am besten kaufen solltet, dann haben wir eine gute Nachricht für euch: Ihr könnt euch das Spiel einfach für eure aktuelle Konsole kaufen und erhaltet damit gleichzeitig gratis die Lizenz für die kommende Konsolengeneration. Wenn ihr FIFA 21 für die PS4 kauft, könnt ihr damit das Spiel also auch auf der PS5 spielen, wenn ihr es auf der Xbox One zockt, könnt ihr es auf die Xbox Series X übertragen.

Dies ist danke EA's "Dual Entitlement"-Regelung möglich. Allerdings gibt es dabei ein Detail zu beachten: Wenn ihr euch FIFA 21 als Disc-Version kauft, könnt ihr diese nur auf eine Next-Gen-Konsole übertragen, die über ein Disc-Laufwerk verfügt. Solange ihr diesen Aspekt beachtet, könnt ihr FIFA 21 einfach einmal vorbestellen und dann sowohl auf den aktuellen als auch auf den kommenden Konsolen zocken.

Testet euer Gaming-Wissen: Könnt ihr diese Konsolen an ihren Werbetexten erkennen?

Werdet ihr euch FIFA 21 vorbestellen? Welche der drei Editionen reizt euch am meisten? Und worauf freut ihr euch bei dem neuesten Spiel der Reihe am meisten? Sagt uns eure Meinung in den Kommentaren!