Borderlands 3: Gearbox brauch eure Hilfe im Kampf gegen das Coronavirus

In der Coronakrise rücken die Menschen trotz der Notwendigkeit zur sozialen Distanzierung näher zusammen. Alle versuchen so gut es geht, sich gegenseitig durch diese schwere Zeit zu helfen. Auch in der Videospiel-Industrie engagieren sich Firmen und Studios für die Bewältigung der Krise. Entwickler Gearbox Software will ebenfalls helfen und bietet dazu den Spielern von Borderlands 3 ein cooles kosmetisches Item an.

Borderlands 3: Gearbox hilft im Kampf gegen das Coronavirus mit einer coolen Aktion.

Der Borderlands-Entwickler Gearbox Software hat eine neue Initiative zur Unterstützung von Gesundheitsfachkräften im Kampf gegen das Coronavirus ins Leben gerufen. Auf der Merchandise-Website von Gearbox haben „Borderlands 3“-Spieler die Möglichkeit, für eine Spende von mindesten fünf US-Dollar die Antisocial-Maske zu erhalten. Dabei handelt es sich um ein kosmetisches Item in Form eines Mundschutzes für den eigenen „Borderlands 3“-Charakter. Spendet ihr, erhaltet ihr einen SHiFT-Code, mit dem ihr die Maske freischalten könnt.

Gearbox is working with Direct Relief to help provide protective equipment for healthcare workers. Right now, you can receive an exclusive in-game cosmetic mask for #Borderlands3 with just a $5.00 minimum donation on https://t.co/ziIpy5Y9P2.



Donate here: https://t.co/PFlCqPjhbH pic.twitter.com/cT8x5bXzxB