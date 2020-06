PS5 vs Xbox Series X: Welche Konsole klingt besser?

Ein Aushängeschild einer Konsole kann auch der sich einprägende Sound beim Starten sein. Wie klingen die PS5 und Xbox Series X, wenn ihr sie startet? Während Sony den Sound eher versteckt präsentiert, macht Microsoft die Melodie jetzt ganz offiziell bekannt.

Der Start-Sound einer Konsole gehört zum Markenzeichen - die PS5 und Xbox Series X stellen die Klänge vor.

PS5 & Xbox Series X: Welcher Start-Sound ist besser?

Am 11. Juni hat Sony mit dem großen PS5-Event alle Hüllen fallen lassen und die Konsole endlich präsentiert.

Neben allerlei fantastischer Spiele, zeigte das japanische Unternehmen auch ein paar weniger offensichtliche Details zur Next-Gen-Konsole. Falls ihr an weiteren Details und Infos zur PlayStation 5 interessiert seid, haben wir eine hilfreiche Übersicht für euch. Eines dieser Details ist in der Masse an aufregenden Themen fast untergegangen. Sony versteckte fast unmerklich den Start-Sound, der euch entgegenschallen wird, wenn ihr eure PS5 startet:

So Sony snuck the PlayStation 5 boot-up screen into the middle of their presentation? pic.twitter.com/Zt8QfoWOGb — Ben Hanson (@yozetty) June 12, 2020

Wie der Twitteruser schon anmerkt, versteckte der Konsolen-Riese den Boost-Sound in der Mitte des etwa einstündigen Events. Der Sound ist ein Mix aus freudigem Start und leicht mysteriösem Ausklingen.

Im Vergleich zum Vorgänger PS4 schafft Sony mit dem Sound eine angenehme Neuerung. Im PS-Store könnt ihr für eure PS4 immer wieder tolle Angebote für aktuelle Spiele entdecken:

Im Gegensatz zu diesem leicht versteckten Hinweis, kündigt Konkurrent Microsoft den zur Xbox Series X gehörigen Start-Sound ganz offiziell auf Twitter an:

Während der Xbox-Boot-Sound ähnlich episch beginnt, läuft er in eine Art Hintergrundrauschen aus. Natürlich werden die Start-Sounds nicht jeden Geschmack treffen, aufregend klingen allerdings beide der Start-Klänge.

Next-Gen | Welche Plattform ist für euch?

Damit kann der Vergleich von PS5 und Xbox Series X auch im Bereich des Start-Sound in eine weitere Runde gehen. Wie gefallen euch die Boot-Sounds der Konsolen? Habt ihr einen Favoriten, oder ist euch der Sound gänzlich egal? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare.