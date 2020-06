PS5: Jede Konsole enthält zum Start ein Spiele-Geschenk

Wenn die PS5 zum Ende des Jahres endlich ihren Release feiert, werden eure Spielebibliotheken wohl schon reichlich gefüllt sein. Für den Fall, dass euch das passende Spiel zum Launch fehlt, hat Sony vorgesorgt. Ein vorinstalliertes Gratis-Game wartet schon auf der Konsole.

Das vorinstallierte Gratis-Game soll die neuen Features der PS5 optimal präsentieren.

PS5: Astro’s Playroom wartet als Spiele-Geschenk

Die große "PlayStation 5"-Präsentation hat viele der kommenden Spiele gezeigt, auf die es sich zu freuen lohnt. Mit Astro's Playroom möchte euch Sony direkt zum Kauf der PS5 ein kleines Geschenk machen.

Das von Sony produzierte Spiel lässt euch in die Rolle eines kleinen Roboters schlüpfen und die Abenteuer in dem lustigen Platformer bestreiten. Seht euch den Trailer zu Astro's Playroom in voller Länge an:

Astro's Playroom: Neues Fun-Game - vorinstalliert auf der PS5

In der Reihe der groß angekündigten AAA-Spiele ist dieses nette Geschenk fast untergegangen. Sony scheint bemüht, das hauseigene Spiel unter die Spieler zu bringen. Bereits in der Vergangenheit hatte der Publisher den beliebten Vorgänger Astro Bot Rescue Mission als Spiele-Geschenk an zufällige PS-Plus-Nutzer verteilt.

Einen Blick ist das Spiel auf jeden Fall wert, und wenn es schon mal installiert ist, warum nicht hineinschnuppern? Solltet ihr wissen wollen, was die PS5 noch zu bieten hat, könnt ihr gerne in unserer Übersicht vorbeischauen.

Bis zum Release der PS5 könnt ihr eure Spielebibliothek für die PS4 im PS-Store fleißig auffüllen, oder ein Blick in das VR-Spiel Astro Bot werfen:

Das Spiel dient sehr wahrscheinlich als eine Demonstration der neuen Features der Konsole. Besonders das haptische Feedback des DualSense-Controllers wird im Trailer in den Vordergrund gerückt. So könnt ihr das Game mindestens zum Testen der neuen PS5-Features benutzen.

Wie gut kennt ihr euch mit den Sony-Konsolen aus?

Wie findet ihr das Spiele-Geschenk auf der PS5? Werdet ihr das Spiel ausprobieren, oder sofort wieder von eurer Festplatte schmeißen? Gebt uns eure Meinungen dazu gerne in den Kommentaren wieder.