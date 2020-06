Releases: Ein Spongebob-Abenteuer und ein Strategie-Klassiker kehren zurück

Die Releases dieser Woche bringen euch Spiele-Highlights aus völlig verschiedenen Genres – vom quietschbunten Jump'n'Run-Spaß bis hin zu smarten Strategieaufbauspielen der Anno-Reihe.

In Kalenderwoche 26 gibt's eine Rückkehr nach Bikini Bottom

Spongebob Schwammkopf: Schlacht um Bikini Bottom Rehydrated | 23. Juni

PC / PS4 / Xbox One / Switch

15 Jahre nach Spongebob Schwammkopf: Schlacht um Bikini Bottom bringt THQ Nordic das kultige Spiel zur TV-Serie zurück. Als Spongebob Schwammkopf: Schlacht um Bikini Bottom Rehydrated gibt es in erster Linie eine deutlich verbesserte Grafik und leicht angepasste Spielmechaniken. Inhaltlich soll jedoch alles so gut wie beim Alten bleiben: Als Spongebob, Patrick und Sandy ist es euer Ziel, Bikini Bottom vor der gewaltigen Roboterarmee von Plankton zu beschützen.

In der Neuauflage gibt es auch erstmals einen Multiplayer-Modus:

Ganz neu im Remake ist der Multiplayer-Modus für bis zu zwei Spieler. In einer Art Horde-Modus schlüpft ihr in verschiedene Charaktere und tretet gegen Robo-Thaddäus an. Auf insgesamt 26 Inseln in der Releaseversion könnt ihr euch anschließend völlig austoben.

Assetto Corsa Competizione | 23. Juni

PS4 / Xbox One

An Rennspielen mangelt es in diesem Jahr gewiss nicht, und die Vorhut steht bereits parat. Mit Assetto Corsa Competizione erwartet Konsolenspieler etwa ein Jahr nach der PC-Version eine waschechte Simulation. So spielen in den Rennen unter anderem Dinge wie Aerodynamik-Auswirkungen, Griffigkeit der Reifen und Antriebsparameter eine wichtige Rolle. Zwar wird Assetto Corsa Competizione auch mit dem Gamepad spielbar sein, aber ein Lenkrad ist gewiss von Vorteil.

In Assetto Corsa Competizione erwarten euch knallharte Rennen:

Assetto Corsa Competizione ist zudem das offizielle Spiel der Blancpain GT Series. Interessierte Spieler erhalten somit Zugriff auf die offiziellen Fahrer, Teams, Autos und Strecken der GT3-Rennserie. Das gilt sowohl für den Einzel- als auch Mehrspieler-Modus.

Ninjala | 24. Juni

Switch

Ninjala mag auf dem ersten Blick optisch wie Splatoon wirken. Hinter dem "Free 2 Play"-Spiel von GungHo Online Entertainment steckt jedoch weniger Shooter und mehr Kampf-Action. Aus Kaugummiblasen erstellt ihr euch Waffen, setzt auf spezielle Ninjutsu-Techniken und vollführt Parcour-Einlagen, um eure Gegner auszukontern.

Insgesamt bis zu acht Spieler kämpfen in Ninjala. Entweder jeder gegen jeden oder in einem teambasierten Modus mit bis zu vier Spielern pro Team. Der Release von Ninjala war übrigens bereits für den 27. Mai geplant, wurde dann aber aufgrund der Corona-Pandemie kurzfristig nach hinten verschoben. Nun soll der Switch-Action nichts mehr im Wege stehen.

Anno History Collection | 25. Juni

PC

Vor über zwanzig Jahren hat ein deutsches Aufbaustrategiespiel die Welt erobert: Die Rede ist natürlich von Anno. Nun bringt Ubisoft die ersten vier Serienteile ins moderne Zeitalter zurück. In der Anno History Collection sind die Klassiker Anno 1602, Anno 1503, Anno 1701 und Anno 1404 inklusive Erweiterungen enthalten. Während inhaltlich keine Neuerungen geplant sind, wurde vor allem die technische Seite verbessert. Alle Spiele unterstützen unter anderem 4K-Auflösung.

Wie einst bei Die Siedler wird es auch die Anno History Collection einmal als Komplettpaket und als Einzelspiele geben. Dabei gilt jedoch zu beachten: Der Release von Anno 1404 History findet zusätzlich bei Steam statt, während die History-Version von Anno 1701 nur im Epic Games Store erhältlich sein wird.

Mr. Driller: Drill Land | 25. Juni

PC / Switch

Noch ein Remake in dieser Woche: Bandai Namco bringt Mr. Driller: Drill Land zurück. Das einstige Gamecube-Spiel erscheint als Neuauflage für PC und die Nintendo Switch und bringt in erster Linie grafische Verbesserungen mit sich. Inhaltlich geht es in das namensgebende Drill Land, eine Art Untergrund-Freizeitpark mit ganz besonderen Attraktionen und Regeln.

Wie von der Reihe gewohnt, müsst ihr euch immer weiter nach unten bohren, verschiedene Blöcke miteinander kombieren, auf euren Sauerstoff achten und immer tiefer ins Puzzle-Spiel vordringen. Dank Mehrspieler-Modus können bis zu vier Spieler gleichzeitig im Drill Land unterwegs sein. Ob der Release später auch auf anderen Konsolen folgt, ist noch ungeklärt.

Little Town Hero | 26. Juni

PS4 / Switch

Die Pokémon-Macher von Gamefreak können auch anders: In Little Town Hero erlebt ihr ein ungewöhnliches Rollenspiel. Ort des Spielgeschehens ist ein Dorf am Rande der Welt, welches über ein riesiges Tor mit der Außenwelt verbunden ist. Allerdings ist es den Bewohnern nicht gestattet das Tor zu durchschreiten. Den Protagonisten von Little Town Hero soll das nicht aufhalten.

Die Pokémon-Entwickler wagen sich an etwas Neues:

Little Town Hero ist bereits im Oktober 2019 für die Nintendo Switch erschienen. Nun legen die Entwickler mit einer Umsetzung für die PlayStation 4 nach, die vorrangig technische Verbesserungen beinhaltet. Darüber hinaus erhält die Switch-Version eine Retail-Variante.

Ein kleines Dorf retten, als Nickelodeon-Held ganz schön viel Quatsch anstellen, Rennen auf höchsten Niveau fahren oder euch selbst als Insel-Bürgermeister versuchen: Die Qual der Wahl liegt in dieser Woche mal wieder bei euch. Für welches Spiel werdet ihr euch entscheiden?