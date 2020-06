Marvel's Avengers: Hier seht ihr heute den Live-Stream von Square Enix

Square Enix wird euch heute, am 24. Juni 2020, ab 19 Uhr im "War Table"-Live-Stream neue Einblicke in das kommende Superhelden-Spiel Marvel’s Avengers geben. Wir zeigen euch, wo ihr den Stream live verfolgen könnt.

Mehr Infos zu den Avengers gibt's heute abend im Live-Stream

Das Spiel Marvel’s Avengers wird voraussichtlich am 04. September 2020 für die Plattformen PS4, Xbox One und PC erscheinen. Die Vorfreude darauf ist jetzt schon groß, auch wenn noch einige Gameplay-Fragen offen sind. Square Enix wird euch deswegen heute abend ab 19 Uhr während des "War Table"-Live-Streams mit Antworten versorgen – und euch Details zur Story des Spiels, dem Kampf-System und dem Koop-Modus verraten.

In einer Woche hat um 19h der erste Marvel's Avengers WAR TABLE Premiere!

Meldet euch mit eurem Square Enix Members-Konto an und seht ihn euch über unsere offizielle Website an, um Zugang zu weiteren Infos zu erhalten! #Reassemble 📆 https://t.co/3EhZOPbZ0W pic.twitter.com/7iio66EAp2