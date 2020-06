Pokémon Unite: Nintendos "League of Legends"-Klon enttäuscht die Fans

Ein Ankündigungstrailer stellt das kooperative Pokémon Unite vor, mit dem sich Nintendo auf dem MOBA-Markt etablieren will. Die Fans sind über den "League of Legends"-Klon jedoch nicht besonders erfreut.

Pokémon Unite spielt sich ähnlich wie League of Legends.

Fans sind von Pokémon Unite nicht allzu begeistert

Das neu angekündigte Pokémon Unite lässt die Taschenmonster in "5 gegen 5"-Kämpfen, um eine Arena kämpfen. Viele Fans sind mit Nintendos erstem MOBA jedoch unzufrieden.

Ein erster Trailer stellt den "League of Legends"-Klon vor. Der zentrale Gedanke dahinter sei, die Spieler in einem Team zusammenzubringen und für ein gemeinsames Ziel kämpfen zu lassen. Es soll für jeden zugänglich, aber dennoch schwer zu meistern sein.

Es geht jedoch nicht darum, die gegnerische Basis zu zerstören. Stattdessen müsst ihr Punkte sammeln, indem ihr wilde Pokémon fangt. Durch die Kämpfe wird euer eigenes Taschenmonster stärker, lernt neue Fähigkeiten und kann eine neue Entwicklungsstufe erreichen. Jedes Pokémon besitzt darüber hinaus einen besonders mächtigen "Unite-Move".

Die Pokémon Company arbeitet für die Entwicklung mit der Firma Tencent zusammen, die ebenfalls hinter League of Legends steckt. Pokémon Unite wird zudem sowohl auf der Switch, als auch auf Mobilgeräten spielbar sein und Crossplay besitzen.

Viele Fans sind von Pokémon Unite jedoch enttäuscht. Aktuell steht der Trailer bei über 24.000 Dislikes und gerade einmal 7500 Likes. Sie glauben, das Spiel sei keine eigene 11-minütige Ankündigung wert gewesen.

Pokémon Unite scheint ein "League of Legends"-Klon im Pokémon-Universum zu werden. Die Fans sind jedoch nicht glücklich darüber. Was sagt ihr zu der Ankündigung? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.