Assassin's Creed: Valhalla - Bild eines weiblichen Charakters aufgetaucht - Ubisoft löscht es wieder

In Assassin’s Creed: Odyssey habt ihr die Möglichkeit, zwischen einer männlichen und einer weiblichen Hauptfigur zu wählen. Auch in Assassain’s Creed: Valhalla sollt ihr die Wahl zwischen Männlein und Weiblein haben. Doch bezüglich der Heldin hält sich Ubisoft bisher bedeckt und stellt die Fans mit einer merkwürdigen Aktion vor ein Rätsel.

Assassin's Creed: Valhalla - Bisher wurde die Heldin nur in Form von Merchandise gezeigt.

Bisher wart ihr in den meisten „Assassin‘s Creed“-Spielen als männlicher Charakter unterwegs. Erst vier Mal in der Serie durftet ihr auch mit einer Meuchelmörderin auf Zeitreise gehen. Dabei hattet ihr in Assassin's Creed: Odyssey sogar die Wahl, ober ihr das Abenteuer lieber als Mann oder als Frau bestreiten wollt. Im kommenden Assassin’s Creed: Valhalla soll es neben dem Protagonisten auch wieder eine Protagonistin geben. Das lässt zumindest Merchandise wie eine Figur, die der Collector’s Edition beiliegt, vermuten. Denn Ingame-Material gab es bisher nur von Eivor, dem männlichen Charakter zu sehen.

Nun wurde ein Stickerset, in dem auch ein Bild der Protagonistin zu finden war, für kurze Zeit im Ubisoft Store angeboten. An sich ist das noch nichts Ungewöhnliches, doch kurz nach der Veröffentlichung wurde das Bild wieder entfernt. Jetzt sind im Store nur noch Sticker des männlichen Charakters sowie von verschiedenen „Assassin’s Creed: Valhalla“-Symbolen zu finden.

Yesterday a new picture showcasing female Eivor from #AssassinsCreed Valhalla appeared on the Ubisoft Store as part of a new sticker on sale.



The page apparently has since been removed.



Source: https://t.co/PkwE6rbu4o via @ACFirstCiv pic.twitter.com/ZgKa1Y7RTe