Marvel's Avengers: Square Enix zeigt, wie ihr im Koop die Welt retten könnt

Gestern Abend hat Square Enix im "War Table"-Live-Stream endlich neue Details zum langerwarteten Spiel Marvel’s Avengers offenbart. Darunter waren auch Trailer zur Story und zum Koop-Modus.

In Marvel's Avengers werdet ihr mit Freunden die Welt retten können

Im gestrigen Live-Stream hat Square Enix einen umfangreichen Einblick in das kommende Superhelden-Spiel Marvel's Avengers gegeben. Zu der Ankündigung zählte ein Überblick über den Koop-Modus des Spiels sowie ein Story-Trailer, der zeigt, welcher Bedrohung sich die Avengers in dem Action-Abenteuer stellen müssen.

Im "Single Player"-Modus müsst ihr euch mit der Organisation AIM und den dunklen Absichten des Bösewichts MODOK auseinandersetzen. Ihr werdet dabei die sogenannten Hero-Missionen erfüllen und dabei Helden wie Ms. Marvel, Thor, Hulk, Black Widow und Iron Man spielen können. Bei jeder dieser Hauptstory-Missionen wird euch dabei ein spielbarer Held zugeteilt.

Schaut euch hier den Story-Trailer an:

Neben dem "Single Player"-Story-Modus, bei dem ihr die Hero-Missionen erledigt, werdet ihr in Marvel's Avengers auch als Team gemeinsam mit bis zu drei Freunden gegen AIM kämpfen können. Die sogenannten "Warzones" könnt ihr abseits der Hauptgeschichte beackern und dabei als Team durch bestimmte Gebiete ziehen, Ziele erfüllen sowie Mini-Bosse besiegen.

Im Gegensatz zu den Hero-Missionen könnt ihr euch in diesem Modus aussuchen, welchen Charakter ihr spielt – und wenn ihr keine Lust auf den Koop mit anderen Spielern habt, dann könnt ihr euch übrigens stattdessen auch Seite an Seite mit der KI durch die Warzones schlagen.

Schaut euch hier den Koop-Warzones-Trailer an:

Originalmeldung vom 25.06.2020

Das Spiel Marvel’s Avengers wird voraussichtlich am 04. September 2020 für die Plattformen PS4, Xbox One und PC erscheinen. Die Vorfreude darauf ist jetzt schon groß, auch wenn noch einige Gameplay-Fragen offen sind. Square Enix wird euch deswegen heute abend ab 19 Uhr während des "War Table"-Live-Streams mit Antworten versorgen – und euch Details zur Story des Spiels, dem Kampf-System und dem Koop-Modus verraten.

In einer Woche hat um 19h der erste Marvel's Avengers WAR TABLE Premiere!

Meldet euch mit eurem Square Enix Members-Konto an und seht ihn euch über unsere offizielle Website an, um Zugang zu weiteren Infos zu erhalten! #Reassemble 📆 https://t.co/3EhZOPbZ0W pic.twitter.com/7iio66EAp2