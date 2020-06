PS5 ohne Ladezeiten: Entwickler nutzen die SSD für geniale Spielerlebnisse

In einem Gameplay-Video zu Ratchet & Clank: Rift Apart wird schön demonstriert, was die SSD der PS5 leistet. Eine Spielewelt ohne Ladezeiten - Entwicklern nutzen diese Möglichkeit für neue und geniale Gameplay-Mechaniken.

Die Schnelligkeit der PS5 ermöglicht die Entwicklung nie dagewesener Spiele-Mechaniken.

Mit der PS5 blitzschnell zwischen Dimensionen wechseln

In einem Video auf YouTube geben die Entwickler von Ratchet & Clank: Rift Apart einen tieferen Einblick in das kommende PS5-Spiel.

Sie betonen dabei besonders, dass das blitzschnelle Reisen zwischen den Dimensionen nur dank der SSD der neuen Konsole möglich ist und diese Gameplay-Mechanik für die PS4 undenkbar gewesen wäre. Diese nahtlosen Wechsel der Dimensionen ohne lästige Ladezeiten seht ihr in diesem Video:

Das Erkunden der verschiedenen Orte ist ein Kernelement des Spiels und überhaupt erst durch die Schnelligkeit der SSD möglich. Die Entwickler nutzen die vorhandenen technischen Möglichkeiten kreativ, um nie dagewesene Spielerlebnisse zu kreieren.

DualSense-Controller lässt euch ins Spiel eintauchen

Nicht nur die Schnelligkeit der PS5 wird von Spieleentwicklern optimal in die Games eingebunden, auch die adaptiven Trigger des DualSense-Controller kommen passend zum Einsatz.

Wenn ihr in Ratchet & Clank eine Waffe betätigen wollt, könnt ihr mithilfe der Trigger bestimmen, wie viele Kugeln abgefeuert werden. Dadurch erhaltet ihr ein viel immersiveres Spielgefühl und könnt voll und ganz ins Spiel eintauchen.

Das Video zu Ratchet & Clank zeigt wundervoll, welche neuen Spielerlebnisse euch auf der PS5 erwarten werden. Freut ihr euch auf Spiele ohne Ladezeiten und mit völlig neuen Gameplay-Mechaniken? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare.