Cyberpunk 2077 erhält eigene Anime-Serie auf Netflix

Nicht nur ein Videospiel: Cyberpunk 2077 wird als Anime umgesetzt. Zusammen mit Netflix und Trigger arbeitet CD Projekt Red an Cyberpunk: Edgerunners.

Das Erfolgsgespann für den Cyberpunk-Anime: CD Projekt Red, Trigger und Netflix.

Nach einer erneuten Verschiebung soll Cyberpunk 2077 nun voraussichtlich am 19. November 2020 das Licht der Welt erblicken. Entwickler CD Projekt Red hat jedoch schon Pläne über das Datum hinaus: Mit Cyberpunk: Edgerunners hat das polnische Unternehmen eine Anime-Umsetzung angekündigt.

Cyberpunk: Edgerunners erscheint auf Netflix

Cyberpunk: Edgerunners entsteht in Zusammenarbeit mit CD Projekt Red und dem japanischen Animationsstudio Trigger. Letztere sind unter anderem bekannt für die Animes Kill La Kill und Little Witch Academia.

Der geplante Anime wird keine direkte Umsetzung der Geschichte von Cyberpunk 2077. Stattdessen erzählt Edgerunners die Geschichte eines Street Kids, welches in einer Stadt der Zukunft versucht zu überleben. Um nicht alles zu verlieren, entscheidet er sich dazu, ein sogenannter Edge Runner, sprich ein gesetzloser Söldner zu werden. Ein solcher ist auch als Cyberpunk bekannt.

Ab 2022 auf Netflix erhältlich: Der Anime Cyberpunk: Edgerunners

Für die Umsetzung zeichnet der Regisseur Hiroyuki Imaishi (Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare) verantwortlich, während der Soundtrack von Akira Yamaoka (Silent Hill) komponiert wird. Starten soll die zehnteilige Anime-Serie 2022 auf Netflix.

Während die Anime-Umsetzung also noch einige Zeit im Ofen benötigt, befindet sich die Entwicklung von Cyberpunk 2077 in der letzten Phase. Laut CD Projekt Red geht es jetzt vor allem noch um das Feintuning. Sollte alles gut klappen, dann erscheint das Rollenspiel am 19. November für PC, PlayStation 4, Xbox One und Stadia, später auch für PS5 und Xbox Series X.