Xbox: Diese kostenlosen Spiele erwarten euch mit "Games with Gold" im Juli

Für die „Xbox Live Gold“-Abonnenten gibt es jeden Monat eine Auswahl an Gratis-Games. Welche das für den Juli sind, hat Microsoft nun bekannt gegeben.

Diesen Monat erwartet euch bei den „Games with Gold“ eine bunte Mischung aus Autorennen, Gangster-Action, Sport und Jump and Run.

WRC 8: The Official Game

Vom 1. Juli bis zum 31. Juli könnt ihr euch WRC 8: The Official Game herunterladen. Microsoft bezeichnet das Rennspiel als die authentischste „World Racing Cup“-Simulation. Diesem Anspruch soll das Spiel nicht nur durch ein dynamisches Wettersystem und die realitätsnahe Physik gerecht werden, sondern auch durch 50 Teams, 14 Rallyes und über 100 Etappen.

Dunk Lords

Das verrückte 2vs2-Basketball-„Beat 'em Up“ Dunk Lords ist vom 16. Juli bis zum 15. August zum Download verfügbar. So abgefahren wie die Genrebezeichnung ist auch das Spiel. Euch erwarten 20 Basketball-Spieler, von denen jeder über eigene Attacken und Fähigkeiten verfügt. Auf 15 einzigartigen Basketballplätzen tretet ihr in zwei gegen zwei Matches gegen eure Freunde oder den Computer an. Außerdem gibt es einen Story-Modus, in dem ihr das junge Talent Slice auf seinem Weg an die Spitze begleitet.

Saints Row 2

Saints Row 2 ist im Jahr 2008 auf der Xbox 360 erschienen. Als „Xbox Live Gold“-Mitglieder habt ihr vom 1. Juli bis zum 15. Juli Zeit, es euch kostenlos für die Xbox One zu holen. Die Grafik des Spiels war zwar schon zur Erstveröffentlichung nicht gerade schön anzusehen, am Spielspaß des GTA-Konkurrenten hat das aber nichts geändert. Mit Saints Row 2 erwartet euch ein spaßiges Action-Spiel, das vor allem durch die Vielzahl an witzigen Nebenjobs überzeugen kann.

Juju

Das bunte Jump and Run Juju ist vom 16. Juli bis zum 31. Juli erhältlich. Ihr spielt einen Panda und seinen Salamander-Kumpel. Um euren Vater und letztendlich auch die Welt zu retten bahnt ihr euch einen Weg durch viele abwechslungsreiche Level. Mit Juju erwarten euch klassisches „Jump and Run“-Gameplay und viele große Bossgegner.

Die "Games with Gold" für den Juli sind bekannt und versprechen viel Abwechslung. Ist unter den vier Spielen eines für euch dabei oder verzichtet ihr diesmal? Erzählt es uns in den Kommentaren.