The Witcher 3: Neue Mod macht Geralt zu John Wick

Geralt von Riva ist ein Meister vieler Waffen. Dank einem fleißigen Fan kann der Hexer nun auch zu einem modernen Actionhelden werden. Hier bekommt ihr alle Infos zu der Pistolen-Mod für The Witcher 3.

Mod für The Witcher 3 gibt Geralt Schusswaffen.

In The Witcher 3 gibt es jetzt auch Pistolen

Der weißhaarige Hexer Geralt bekommt neue Waffen. Zukünftig müsst ihr euch in The Witcher 3: Wild Hunt nicht nur auf eure zwei Schwerter verlassen, um Monster und Bösewichte zu erledigen. Eine umfangreiche Mod erweitert euer Arsenal um einige schicke Pistolen.

Der Ersteller Roenaxx hat einige Mühe in die Mod gesteckt. Die Schusswaffen ersetzen die Armbrust, die der Hexer normalerweise für den Fernkampf verwendet. Insgesamt gibt es zehn Pistolen mit sieben Typen an Munition, wie etwa Feuerladungen oder Silberkugeln.

Mit der Installation der Mod bekommt ihr die mächtigen Waffen jedoch nicht einfach geschenkt. Stattdessen müsst ihr sie im Spiel erst mit den richtigen Materialien herstellen. Auf höheren Schwierigkeitsstufen wird es zudem wichtig, die richtige Munition für entsprechende Gegner bereit zu halten.

So stark die Pistolen auch sein mögen, die Mod sei nicht dazu ausgelegt, Geralts Schwerter zu ersetzen. Stattdessen sollen sie als "Finisher-Waffen" eingesetzt zu werden. In einem Vorstellungsvideo könnt ihr sehen, wie die Kämpfe mit den Schusswaffen ablaufen.

Die Pistolen haben deutlich mehr Wucht, als Geralts alte Armbrust. Wie die Waffen und Rüstungsset im Grundspiel sind auch die Schusswaffen passend zu den verschiedenen Hexerschulen designt. Während die Pistole der Katzenschule klein und unauffällig ist, wäre die der Bärenschule auch noch ein ordentlicher Knüppel.

Hier könnt ihr euch die Firearm-Mod selbst herunterladen.

Der ultimative "The Witcher"-Test

Mit der Firearms-Mod wird Geralts Armbrust in The Witcher 3 nicht einfach nur durch eine Pistole ersetzt, es ergeben sich auch spannende neue Taktiken. Was haltet ihr von der Erweiterung? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.