GTA Online: Gegen das verhasste Raketenbike hilft nur ein Bagger

Das gefürchtete Raketenbike aus GTA Online hat seinen Meister gefunden. Ein Reddit-Nutzer zeigt, wie er mit einem einfachen Bagger gegen das fliegende Fahrzeug ankommt. Die Community feiert ihn für seine Leistung.

"GTA Online"-Spieler trollt mit einem Bagger. Bildquelle: Getty Images/Juan-Enrique/vectorplusb

GTA Online: Raketenbike vs. Bagger

Auf den ersten Blick wirkt es wie ein ungleicher Kampf. Ein fliegendes Motorrad, dass Raketen schießen kann, gegen einen einfachen Bagger. Wer die Auseinandersetzung in Grand Theft Auto Online gewinnt, sollte eigentlich klar sein.

Der Reddit-Nutzer "Happy-man5" hat jedoch einen gewaltigen Vorteil. Im Gegenteil zu seinem Gegner startet er das Duell nämlich in seinem Fahrzeug. Das Video zeigt leider nicht, wie genau es zu der Situation kam, doch die Fähigkeit zu Fliegen ist ziemlich nutzlos, nachdem die Oppressor Mk II sicher verstaut in der Schaufel des Baggers liegt.

Als nächstes muss „Happy-man5“ nur noch langsam davon fahren. Der Besitzer des Motorrads versucht allerdings, die Verfolgung aufzunehmen und ihn unter Waffengewalt zum Anhalten zu bringen. Wie sich zeigt, hat er damit jedoch nur wenig Erfolg.

Mehr als 33.000 Nutzer haben die Aktion bereits mit einem Upvote belohnt. In den Kommentaren machen sie sich außerdem über den Besitzer des verhassten Raketenbikes lustig. "thyshazam" schreibt beispielsweise, dass er sein Fahrzeig einfach nur in die eigene Garage zurück beordern könnte, statt wie ein Idiot hinter dem Bagger herzurennen und auf ihn zu schießen.

"Happy-man5" war darüber hinaus sogar im Passiv-Modus, in dem er nicht von anderen Spielern attackiert werden kann. Die Schüsse auf den Bagger brachten also überhaupt nichts und beschädigten womöglich sogar sein eigenes Bike.

Mit einem geschickten Manöver klaut ein Spieler in Grand Theft Auto Online das Raketenbike seines Gegners. Dieser stellt sich darüber hinaus noch ziemlich dämlich an. Was sagt ihr zu der Aktion? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.