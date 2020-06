Releases: Der Juli steht ganz im Zeichen von Iron Man

Die erste Juli-Woche fällt ein wenig trocken aus. Allerdings könnt ihr dafür erstmals in der virtuellen Realität zum Iron Man werden. Habt ihr das verdaut? Ihr könnt zum Iron Man werden! Virtuell! Worauf wartet ihr noch?

Die Releases der Kalenderwoche 26.

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3 | 30. Juni

Switch

Nachdem der Release von The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3 bereits im Oktober 2019 für die PlayStation 4 erfolgt ist und im März dieses Jahres der PC bedient wurde, dürfen nun bald Switch-Besitzer loslegen. Auf der Nintendo-Konsole erscheint das japanische Rollenspiel inhaltlich unverändert. Lediglich auf der technischen Seite gibt es wie erwartet ein paar Anpassungen.

Im Video erfahrt ihr mehr über die Geschichte von Trails of Cold Steel 3:

In The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3 ist Rean, der Protagonist der beiden Vorgänger, zum Ausbilder in der Thor-Militär-Akademie aufgestiegen. Mit der Class VII trainiert er dort eine neue Generation von Helden heran, die dringend benötigt werden. Die Ouroboros-Organisation arbeitet längst im Hintergrund an einer neuen Verschwörung, die zu einem Krieg führen könnte. In japanischer Rollenspiel-Tradition ist es euer Ziel, die Feinde aufzuhalten.

Trackmania | 1. Juli

PC

Seit den Tagen von Trackmania Nations sind viele Jahre vergangen. Grund genug für Entwickler Nadeo dem vermeintlich beliebtesten Serienteil der Rennspielreihe ein Remake zu spendieren, welches nicht nur technisch aufgebohrt wird. Stattdessen bietet euch das simpel benannte Trackmania zum Release eine vierteljährlich wechselnde Saison-Kampagne, neue Tools zum Erstellen von eigenen Strecken, ein Fortschrittssystem und natürlich jede Menge Multiplayer-Elemente.

Bei der Preisgestaltung wird es bei Trackmania ein wenig kompliziert: Das Grundspiel wird als Starter Access "Free 2 Play" sein. Mit an Bord sind die offiziellen Kampagnen, die sowohl im Single- als auch im Multiplayer-Modus spielbar sind. Darüber hinaus könnt ihr die Strecken anderer Spieler im Arcade-Modus ausprobieren. Der Standard-Access kostet derweil 9,99 Euro pro Jahr und bietet euch Zugriff auf mehr Editor-Möglichkeiten und weitere Modi. Für 29,99 Euro gibt es den Club Access, der unter anderem Zugang zu Clubs, zur Skin-Individualisierung und mehr bietet.

Marvel's Iron Man VR | 3. Juli

PS4

Spätestens nach dem großen Erfolg des Marvel Cinematic Universe dürfte der Wunsch bei vielen Zuschauern aufgekommen sein, einmal selbst Iron Man zu verkörpern. In Marvel's Iron Man VR wird genau diese Vorstellung zur virtuellen Realität - und zwar exklusiv auf der PlayStation 4 mithilfe der PlayStation VR. Ihr schlüpft in die Rolle von Tony Stark, der mithilfe seines Anzugs zum Helden Iron Man wird.

Als Superheld geht es für euch in den Kampf gegen Ghost, eine talentierte Hackerin und Konzerngegnerin, die die Waffen von Stark Industries leicht umfunktioniert hat. Zusammen mit der PlayStation VR und zwei PlayStation-Move-Motion-Controllern begebt ihr euch im Release von Marvel's Iron Man VR in die Lüfte und nutzt dabei sämtliche Technologie, die Tony Stark zur Verfügung steht.

Als waschechter Iron Man die Welt retten, die coolsten Stunts auf den verrücktesten Rennstrecken ausführen oder klassische, japanische Rollenspielkost genießen: Welches Spiel spricht euch zu Beginn des Monats Juli am ehesten an? Falls wir was übersehen haben, verratet es uns gerne in den Kommentaren!