Tops und Flops: Wir ranken die gesamte Zelda-Reihe

Es gibt bereits eine ganze Menge Spiele in der "The Legend of Zelda"-Reihe. Die Hyrule-Experten in unserer Redaktion haben sich die 18 wichtigsten Spiele angeschaut und ein Ranking vom schlechtesten zum besten Teil erstellt.

Welches ist das beste Zelda-Spiel?

Link hat bereits viele Abenteuer hinter sich. Mal in zwei Dimensionen, mal in drei und einmal sogar in einer Open-World, jedes mal muss er die Welt vor dunklen Herrschern oder riesigen Schweinen retten. Trotz alledem wird er immer noch mit der namensgebenden Prinzessin der "The Legends of Zelda-Reihe verwechselt.

Unser Ranking umfasst 18 der wichtigsten Spiele der Reihe. Fünf Zelda-Experten in unserer Redaktion durften Punkte vergeben und damit dieses finale Ranking erstellen. Gerade auf den oberen Plätzen ist es ein wahres Kopf-and-Kopf-Rennen.

The Legend of Zelda: Twilight Princess ist eins der düsteren Teile der Reihe.

Unter den Spielen der "The Legend of Zelda"-Reihe sind einige Meisterwerke der Videospielgeschichte. Andere sind allerdings zurecht etwas in den Hintergrund geraten. Was sagt ihr zu unserem Ranking? Schreibt es uns gerne in die Kommentare