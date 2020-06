Ohne rosa Brille: 10 brutale Wahrheiten über eure Lieblingshelden

Helden, Retter, Auserwählte: Das sind die Rollen, in die ihr in Videospielen meistens schlüpft. Aber es kommt - wie so oft - auf den Blickwinkel an. Betrachtet man das Geschehen von der anderen Seite, könnte sich die Aussage des Bildes drastisch verändern.

So heldenhaft seid ihr vielleich gar nicht

Ihr rettet die Prinzessin. Schön. Aber um jeden Preis? Wirklich um jeden Preis? Ihr findet eine versunkene Stadt, die eigentlich aus dem Reich der Legenden stammt. Und dann hinterlasst ihr einen rauchenden Trümmerhaufen? Mal ehrlich: Verhalten sich so wahre Helden? Wohl eher nicht. Daher haben wir mal das Verhalten einiger klassischer Videospielhelden genauer unter die Lupe genommen.

Bedenkt bitte: Die Beispiele, die wir in diese Bilderstrecke gepackt haben, sind natürlich mit einem Augenzwinkern geschrieben. Wir wollten einfach mal den Versuch wagen, die Dinge aus einem leicht veränderten Blickwinkel zu sehen. Denn letzten Endes beziehen Videospiel oft ihren Spaß daraus, dass ihr endlich mal so richtig über die Stränge schlagen dürft und dabei nicht gleich jede eurer Aktionen einer Moralprüfung unterzogen wird. Solange dabei nur Pixel zu Schaden kommen (und solange diese noch kein Bewusstsein entwickelt haben), wird das auch erstmal so bleiben.

Na, was sagt ihr? Fühlt ihr euch vielleicht ein wenig ertappt? Oder hattet ihr vielleicht selbst schon hier und da den Eindruck, dass so manches Verhalten fragwürdig ist? Oder hat es euch am Ende gar Spaß gemacht? Uns würde natürlich interessieren, welche Beispiele ihr noch habt. Die Kommentarspalte gehört euch, legt los!