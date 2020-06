Animal Crossing: New Horizons - Fans lieben das Sommer-Update

Auf eurer gemütlichen Insel in Animal Crossing: New Horizons könnt ihr nun den perfekten Strand-Urlaub verbringen. Das kostenlose Sommer-Update bringt viele neue Inhalte, auf die sich Fans freuen können.

Badespaß mit Freunden in Animal Crossing New Horizons.

Animal Crossing bekommt sommerliche neue Inhalte

Am 3. Juli kommt das große Sommer-Update für Animal Crossing: New Horizons. Eine Pressemitteilung verrät, welche Neuerungen die Fans erwarten können.

So werdet ihr jetzt auch Schwimmen und Tauchen gehen können, um so das strahlend blaue Meer zu erkunden. Beim schnorcheln in den Küstengewässern könnt ihr neue Meerestiere sammeln und nach Exponaten für das Museum Ausschau halten.

Der freundliche Otter Johannes ist ebenfalls neu. Er liebt Jakobsmuscheln und tauscht sie gerne gegen Bastelanleitungen ein, mit denen ihr eurer Haus in einen Meerjungfrauen-Palast verwandeln könnt. Zuletzt kehrt auch ein alter Bekannter in neuer Form zurück. Die Möwe Gulliver trägt jetzt Piratenklamotten und braucht eure Hilfe.

Der Trailer auf YouTube gibt schon einmal einen Ausblick auf das Sommer-Update:

Fans freuen sich auf das Update

Die Fans sind von den neuen Inhalten begeistert. Auf Reddit freuen sie sich darüber, dass das Spiel weiterhin mit kostenlosen Updates versorgt wird, die das Spielgefühl frisch halten. „Ryan-Tz“ denkt, dass das Update genau zum richtigen Zeitpunkt kommt:

Der Sommer ist jedoch noch nicht zu Ende. Anfang August wird Nintendo Details zu einem weiteren Update verraten.

Animal Crossing: New Horizons begeistert die Fans mit einem neuen Update und sommerlichen Inhalten. Werdet ihr den Sommer dazu nutzen, um auf eure Insel zurückzukehren? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.