Twitch: Dr DisRespect wird anscheinend permanent gebannt

Dr DisRespect ist ein Name, der auf Twitch eine durchaus gewichtige Rolle spielt. Der bekannte Streamer wurde nun jedoch von der Plattform verbannt. Die Gründe dafür sind allerdings noch nich gänzlich klar.

Vorerst ist Schluss mit Dr DisRespect auf Twitch.

Eine feste Größe in der Streamer-Szene zu sein schützt nicht vor dem Bann. Das musste auch der durchaus erfolgreiche Streamer Dr DisRespect nun am eigenen Leib erfahren. Twitch hat ihn voraussichtlich permanent gebannt (laut einem Leak, von dem Gamerant berichtet), jedoch ist der Grund dafür noch nicht bekannt.

Der 38-jährige Herschel "Guy" Beahm IV, wie Dr DisRespect mit bürgerlichem Namen heißt, stand zuletzt wegen kontroverser Aussagen bezüglich der Corona-Pandemie im Kreuzfeuer der Kritik. So rief er über seinen Kanal dazu auf, die ganze Welt solle sich wieder öffnen, trotz der Gefahr, die noch vom Coronavirus ausgeht. Als Grundlage zog Beahm einen Artikel heran, der von einem gewissen Dr. Scott Atlas verfasst wurde. Dummerweise ist Atlas weder Virologe noch Epidemieologe. Der Artikel ist ein reines Meinungsstück, das von professionellen Medizinern stark kritisiert wurde, weil es sich auf Daten einer fehlerhaften Studie stützt.

Verschlimmert wurde die Situation noch dadurch, das Dr DisRespect eine Diagram zeigte, welches belegen sollte, dass Krankenhäuser gar nicht von Coronavirus-Patienten überfüllt seien. Und als Zuckerguss teilte er noch ein Video, in dem die Theorie vertreten wird, dass 5G das Coronavirus verursacht (Gamerant berichtete).

Als der Bann bekannt wurde, kamen Spekulationen auf, Dr DisRespect könnte eine Urheberrechtsverletzung begangen haben. Rod Breslau, der bereits öfter Insider-Informationen aus der Spielebranche geleakt hat, will wissen, dass die Ursache dafür woanders zu suchen sei, nicht jedoch im Bereich einer Rechteverletzung:

Sources: it is not DMCA