CoD: Modern Warfare bringt die PS4 zum Absturz

Solltet ihr dieser Tage CoD: Modern Warfare auf eurer PS4 genießen wollen, solltet ihr Vorsicht walten lassen. Ein Bug führt jetzt dazu, dass die Konsole stark überhitzt und sogar abstürzen kann.

Dass die PlayStation 4 gut und gerne Mal etwas lauter wird und dabei wie ein startendes Flugzeug klingt, ist nichts Neues. Etliche Spieler berichten jetzt davon, dass ihre Konsole in der Lobby von CoD: Modern Warfare und somit auch in CoD: Warzone stark überhitzt und dementsprechend laut aufheult:

Does anyone else have their PS4 get super loud on this screen? If this is actually true, @InfinityWard needs to fix ASAP. On this screen specifically, my PS4 has been sounding like a jet engine lately https://t.co/7TZKQmSeTa