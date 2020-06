Gaming-Maus super günstig: Razer-Naga-Alternative jetzt zum Top-Preis im Angebot

MMO-Spieler, MOBA-Fans und Makro-Liebhaber können jetzt wieder sparen: Bei Amazon gibt es die Gaming-Maus „Corsair Scimitar Pro RGB“ erneut super günstig. Wir verraten euch, für wen sich der Deal lohnt.

Update vom 29.06.2020:

Bei Amazon gibt es die gelbe Version der Corsair Scimitar Pro RGB aktuell für 69 Euro wieder reduziert im Angebot. Laut idealo.de war die Gaming-Maus für MMORPG-Fans zuletzt meist für rund 81 Euro zu haben.

Corsair Scimitar Pro RGB: Zum Angebot bei Amazon*

Ursprünglicher Artikel vom 28.02.2020:

Manche Spieler bevorzugen schlichte Mäuse, andere wiederum können nicht genug Tasten an ihrem Nager haben, um auf dem Keyboard mit den Fingern nur schwer erreichbare Zonen trotzdem komfortabel abzudecken. Die MMO-Maus „Corsair Scimitar Pro RGB“ gibt es aktuell bei Alternate im Outlet-Deal für nur 46,98 Euro (inkl. Versandkosten) statt 81,07 Euro im Angebot (Preisvergleich).

Wichtig: Beim Outlet-Angebot handelt es sich um als „neuwertig“ deklarierte Ware, die in einer neutralen Verpackung geliefert wird. In der Regel sind solche Artikel aber von einem komplett neuen Modell kaum zu unterscheiden. Das komplette Zubehör wird natürlich auch mitgeliefert.

Gaming-Maus mit RGB im Angebot: Für wen lohnt sich die „Corsair Scimitar Pro RGB“?

Die Corsair Scimitar RGB Pro ist besonders für Gamer geeignet, die Spiele mit vielen Tastenbelegungen spielen – also vor allem Online-Rollenspiele oder MOBAs. Aber auch in einigen Bild-, Video- oder Musikprogrammen können sich zusätzliche Knöpfe für Makros lohnen.

Insgesamt hat die Maus ganze 17 Tasten. 12 davon sind an der linken Seite in einem Element verbaut, sodass ihr sie alle mit dem Daumen erreichen könnt. Für eine optimale Positionierung der Knöpfe kann der gesamte Block sogar über eine Schraube an der Unterseite gelöst und verschoben werden. Mit einer Auflösung von bis zu 16.000 DPI und einer 1000 Hz Abfragerate liefert die Maus solide Werte. Diese können über die Software zusätzlich angepasst werden. Dort erstellt ihr auch eure Nutzerprofile und steuert die RGB-Beleuchtung.

Corsair Scimitar Pro RGB: Angebot bei Alternate ansehen*

Vom Funktionsumfang erinnert die Corsair Scimitar Pro an die sehr beliebte Razer Naga. Wenn ihr eine günstige Alternative zur Razer-Maus sucht, findet ihr hier nur heute ein besonders günstiges Angebot. Abschließend haben wir die wichtigsten Features für euch noch einmal in einer Übersicht aufgeführt.

Eigenschaften in der Übersicht: