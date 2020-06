Rainbow Six Siege - Macher arbeiten an Battle Royale, Twitch-Chat soll mitspielen

Alle Hinweise auf Ubisofts neuestes Projekt deuten auf ein „Battle Royale“-Spiel von den Machern des Tactical Shooters Rainbow Six Siege. Verschiedene Streamer und eine Website zum Spiel geben weitere Informationen zum Gameplay und dem Setting bekannt.

Ubisoft steigt mit Hyper Scape ins „Battle Royale“-Geschäft ein.

Hyper Scape: Ubisoft und Twitch werkeln an interaktivem „Battle Royale“-Spaß

Auch Ubisoft Montreal schließt sich nun, etwas verspätet, dem „Battle Royale“-Trend an. Neuesten Informationen und Bildern zufolge arbeiten die „Rainbow Six Siege“-Entwickler nämlich an einem Spiel namens Hyper Scape. Am 2. Juli soll es bereits eine offizielle Ankündigung geben, dicht gefolgt von einer Open Beta und letztlich der Veröffentlichung die Wochen darauf.

Gameplay-technisch soll es sich bei Hyper Scape außerdem um einen schnellen First-Person-Shooter handeln. Um sich aber richtig von der Konkurrenz im Genre abzuheben, hat sich Ubisoft ein paar interessante Kniffe einfallen lassen. Laut Polygon wird Hyper Scape in Zusammenarbeit mit Twitch entwickelt, um Streamern und ihren Zuschauern ein Besonderes Erlebnis zu bieten. Das „Triple-A“-Spiel soll es euch demnach als Zuschauer ermöglichen direkten Einfluss auf das Spiel eurer Lieblingsstreamer zu nehmen. Via Chat sollen Befehle eingegeben werden um bestimmte Events zu triggern und Stats zu verändern. Ein solch interaktives Feature dürfte daher nicht nur die Streamer unter euch, sondern auch Zuschauer interessieren und die Matches spannender gestalten.

Hyper Scape: Meldet euch jetzt für die Open Beta an

Für die Open Beta könnt ihr euch bereits auf der offiziellen Website anmelden. Auf dieser findet ihr auch ein paar Texte von dem fiktiven Unternehmen „Prisma Dimensions“, welches euch die Reise in die Welten vom futuristischen Hyper Scape ermöglicht. Ähnlich wie im beliebten Anime Sword Art Online, dreht sich die Geschichte des Spiels nämlich um virtuelle Realitäten, in die ihr als Spieler eintaucht, um in eben diesen bis zum Tod zu kämpfen.

Erscheinen soll das Spiel für den PC sowie für Sonys und Microsofts Heimkonsolen.

Wir erraten euer Lieblingsessen anhand der Spiele die ihr zockt

Mehr ist zu Hyper Scape und seinem Gameplay noch nicht bekannt. Twitch-User und „Battle Royale“-Fans dürfen sich aber auf jeden Fall schon auf baldige Neuigkeiten von Ubisoft freuen. Was meint ihr: Wie vielversprechend hört sich Hyper Scape an? Habt ihr neben Größen wie Fortnite und COD:Warzone noch Platz für ein weiteres Battle Royale in eurer Spielebibliothek? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!