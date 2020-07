Beliebtes Gaming-Headset stark reduziert: Razer Kraken jetzt im Angebot

Wenn euch das passende Gaming-Headset für euer ideales Setup fehlt, kommt dieser Deal genau richtig: Bei MediaMarkt gibt es das „Razer Kraken“ für kurze Zeit besonders günstig im Angebot.

Bildquelle: Efe Kurnaz/Unsplash (Hintergrund); Razer

Wenn es um Gaming-Gear geht, gehört Razer zu den beliebtesten Marken auf dem Markt. Neben Mäusen, Tastaturen und Laptops gibt es auch Kopfhörer im Angebot des Herstellers. Bei MediaMarkt könnt ihr euch jetzt das Gaming-Headset „Razer Kraken“ für nur 47,77 Euro zu einem super Preis sichern. Der Deal-Preis wird euch mit Mehrwertsteuer-Rabatt im Warenkorb angezeigt. Versandkosten müsst ihr nicht zahlen.

Ihr könnt das Razer Kraken in Schwarz oder in Grün bestellen solange der Vorrat reicht. Spätestens am 13.07.2020 um 09:00 Uhr endet die Aktion von MediaMarkt. Wer die schwarze Variante bevorzugt, sollte jedoch schnell sein – sie ist meist zügig ausverkauft.

Razer Kraken im Angebot: Lohnt sich der Deal für das Gaming-Headset?

Laut idealo.de bekommt ihr das Razer Kraken bei MediaMarkt zu einem echten Tiefpreis. In der Regel zahlt man für das Headset ungefähr 65 Euro. Der Bestpreis der letzten zwölf Monate liegt bei 45,42 Euro. Wer auf einen Deal für dieses Modell gewartet hat, kann hier also bedenkenlos zugreifen. Viel günstiger wird der Kopfhörer vermutlich in nächster Zeit nicht mehr werden.

Die Ausstattung des Kraken richtet sich an die Gamer-Mittelklasse. Durch den 3,5 mm Klinkenstecker kann der Stereo-Kopfhörer am PC und allen Konsolen verwendet werden. Weil bei diesem Modell die externe Soundkarte der „Tournament Edition“ fehlt, müsst ihr jedoch auf einen USB-Anschluss und virtuellen Surround Sound verzichten. Wollt ihr einfach ein flexibles und gut gepolstertes Gaming-Headset mit einfahrbarem Mikrofon, seid ihr beim Razer Kraken richtig.

Für den aktuellen Preis könnt ihr in puncto Preis-Leistungs-Verhältnis bei diesem Angebot nichts falsch machen.