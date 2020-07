Crysis-Leak: Grafikwunder wird zur Enttäuschung

Ein geleakter Gameplay-Trailer gibt einen ersten Ausblick auf die Neuauflage des ersten Crysis. Die Szenen lassen jedoch vermuten, dass der Shooter seinen Status als Grafikwunder nicht behalten wird.

Mit dieser Grafik läuft Crysis Remastered zumindest überall.

Trailer zu Crysis Remastered sorgt für Ernüchterung

Heute Abend um 18 Uhr soll erstes Gameplay von Crysis Remastered gezeigt werden. Eine inzwischen gelöschte Produktseite des Microsoft Stores hat den dazugehörigen Trailer jedoch bereits frühzeitig geleaked.

Das zweiminütige Video ist jedoch immer noch auf YouTube zu finden. Die Reaktionen auf das Remaster fallen jedoch gemischt aus. Vor allem die einst umwerfende Grafik sorgt nun eher für Ernüchterung. Das originale Crysis hat mit seinen extremen Systemanforderungen sogar ein eigenes Meme geboren.

Hier könnt ihr euch den geleakten Trailer selbst ansehen:

Die Fans in den Kommentaren hätten von dem Remaster beteutendere grafische Verbesserungen erwartet. Viele denken, das Spiel habe sich kaum verändert. Der Nutzer "Danish Meman" schreibt, er habe zumindest ähnliche Grafikqualität wie in Crysis 3 erwartet.

Dementsprechend steht der Trailer aktuell bei mehr Dislikes als Likes. Er verrät jedoch außerdem, dass das Remaster bereits am 23. Juli erscheinen soll.

Erratet ihr, worüber diese Gamer gerade meckern?

Crysis Remastered steht bereits kurz vor seinem ersten offiziellen Gameplay-Reveal in der Kritik. Auch wenn es keine riesigen grafischen Sprünge gibt, dürfte der Shooter nun wenigstens auf jedem System laufen. Was sagt ihr zu der Neuauflage? Schreibt es uns in die Kommentare.