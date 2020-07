PlayStation 5: Arbeitet Sony an Uncharted 5?

Mit den Spielereihen The Last of Us und Uncharted hat das Entwicklerstudio Naugthy Dog mittlerweile Kultstatus erreicht. Während The Last of Us Part 2 derzeit aller Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist es um Uncharted in den letzten Jahren ziemlich still geworden. Doch nun ist ein Hinweis aufgetaucht, der darauf hindeutet, dass für die PlayStation 5 ein neuer Teil des Action-Adventures erscheinen könnte.

Uncharted 5: Geht das Abenteuer auf der PS5 weiter?

Naugthy Dogs Spielereihen The Last of Us und Uncharted gelten für viele Spieler als Meisterwerke. Während von The Last of Us vor kurzem erst der zweite Teil erschienen ist, gab es von Uncharted seit dem Jahr 2016 kein Lebenszeichen mehr und das kommt nicht von ungefähr.

Immerhin hatte Naugthy Dog damals erklärt, dass es von ihnen nach Uncharted 4: A Thief’s End keinen weiteren Teil der Serie geben wird. Allerdings äußerte sich Neil Druckmann auch dahingehend, dass es kein Problem für ihn sei, wenn ein anderes Studio einen neuen Uncharted-Teil entwickeln würde.

Dass es nun soweit sein könnte, darauf deutet ein neuer Eintrag im LinkedIn-Lebenslauf von Zak Oliver hin. Denn dieser Eintrag zeigt, dass der Environment Artist, der an der Arbeit an Spielen wie The Last of Us, The Last of Us Part 2, Uncharted 4 und Uncharted: The Lost Legacy beteiligt war, zum geheimen Sony-Studio in San Diego gewechselt ist. Möglicherweise arbeitet Zak Oliver dort an der Entwicklung eines Uncharted 5 mit.

Eigentlich war die Uncharted-Reihe mit dem vierten Teil beendet, doch der Studio-Wechsel von Zak Oliver macht Hoffnung, dass das Abenteuer auf der PlayStation 5 weitergeht. Glaubt ihr, dass in dem geheimen Sony-Studio an Uncharted 5 gearbeitet wird? Sagt uns eure Meinung in den Kommentaren.