Nach Crysis-Enttäuschung reagiert der Entwickler

Ein geleakter Gameplay-Trailer zu Crysis Remastered sorgt für Unzufriedenheit bei den Fans. Der Entwickler zieht nun Konsequenzen und verschiebt den Release des Trailers und des kompletten Spiels.

Update vom 02.07.2020 - 12:08 Uhr

Nachdem ein geleakter Gameplay-Trailer hinter den Erwartungen der Fans zurückblieb, verschiebt der Entwickler Crysis Remastered nun "um ein paar Wochen". Auf Twitter erklärt er:

