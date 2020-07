165 Hz Gaming-Monitor stark reduziert: 27 Zoll FHD-Display jetzt günstig im Angebot

Ihr wollt eure Spiele mit hoher Bildwiederholrate zocken, aber nicht viel Geld ausgeben? Dann ist unser Deal des Tages für euch interessant: Bei Notebooksbilliger gibt es aktuell den 27 Zoll großen Gaming-Monitor „MSI Optix MAG272“ mit FreeSync und 165-Hz-Display für nur 233,16 Euro zu einem Hammer-Preis im Angebot.

Bildquelle: Unsplash, Hersteller

MSI Optix MAG272: Zum Angebot bei Notebooksbilliger.de*

Update vom 02.06.2020:

Bei Notebooksbilliger.de startet ab sofort die „Black Week“. Bis zum 06.07.2020 gibt es auf der Aktionsseite massig Angebote. Auch Gaming-Monitore sind während der Aktion heruntergesetzt. Unter anderem bekommt ihr den „MSI Optix MAG272“ für nur 233,16 Euro wesentlich günstiger. Gewöhnlicherweise liegt der Preis bei circa 280 Euro. Indem ihr den Rabattcode „NBBMSIWEEK“ während des Bestellvorgangs eingebt, wird der Deal-Preis erreicht.

Die Versandkosten haben wir bereits eingerechnet. Alternativ könnt ihr den Monitor auch in einer Filiale in Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Dortmund, Berlin oder Hannover versandkostenfrei abholen. Dann zahlt ihr sogar nur 225,37 Euro für den Gaming-Bildschirm mit 165 Hz.

Angebot bei Notebooksbilliger.de ansehen*

Originalartikel vom 21.04.2020:

Wenn ihr euch zu den Gamern zählt, die besonders schnelle Spiele bevorzugen und ihre Performance auf maximale FPS auslegen, könnte dieser Gaming-Monitor genau das Richtige für euch sein. Bei Notebooksbilliger.de gibt es aktuell den „MSI Optix MAG272“ für nur 232,99 Euro (inklusive Versandkosten) zum Schnäppchenpreis (Preisvergleich: 300,99 Euro). Die Kombination aus einem 27 Zoll großen VA-Display, einer Bildwiederholrate von 165 Hz und ressourcenschonender Full-HD-Auflösung sorgt für ein großes Bild mit maximalen FPS. Auch FreeSync fehlt bei diesem Bildschirm nicht.

FHD-Gaming-Monitor mit 165Hz und FreeSync: Für wen lohnt sich der Kauf des „MSI Optix MAG272“

MSI Optix MAG272 – die wichtigsten Daten in der Übersicht:

Display-Auflösung: 1.920 x 1.080 (Full-HD)

Bildwiederholrate: 165 Hz

Displaygröße: 27 Zoll

Panel-Art: VA

Maximale Helligkeit: 300 cd/m²

Reaktionszeit: 1 ms

FreeSync: ja

Anschlüsse: 2x HDMI, 1x DisplayPort 1.2, 1x USB-C, Audio 3.5 mm

Sonstiges: USB-Hub, VESA, Audio Line-out, Kensington-Schloss

Der fast randlose MSI Optix MAG272 liefert eigentlich fast alles, was ein perfekter Gaming-Monitor benötigt. Ein schickes Design mit einer üppigen 27 Zoll Bildschirmdiagonale, eine hohe 165 Hz Bildwiederholrate mit schnellen Reaktionszeiten, FreeSync-Unterstützung und eine gute Farbdarstellung durch das matte VA-Display.

Lediglich bei der Schärfe muss man durch die Full-HD-Auflösung einen Kompromiss eingehen. Wer allerdings so viele Bilder pro Sekunde wie möglich in seinen Spielen erreichen und auf einen großen Bildschirm nicht verzichten will, wird den Performance-Gewinn gegenüber einer 1440p-Auflösung begrüßen. Sitzt ihr weit genug von eurem Monitor entfernt, fällt die Punktdichte (ppi) nicht negativ auf. Damit ihr von der refresh rate profitiert, muss euer System die hohen FPS im jeweiligen Spiel auch erreichen. Durch das FHD-Display braucht der PC dafür weniger Leistung als bei höheren Auflösungen.

MSI Optix MAG272: Angebot bei Notebooksbilliger.de ansehen*

Der Deal zum MSI Optix MAG272 lohnt sich für euch, wenn euer System nicht auf 1440p-Gaming ausgelegt ist, ihr aber trotzdem einen großen Gaming-Monitor mit VA-Display und hoher BIldwiederholrate zu einem sehr guten Preis haben wollt. Für einen vergleichbaren 1440p-Monitor zahlt ihr in der Regel mehr. Günstigere Alternativen mit hoher Auflösung bieten hingegen meist nur ein TN-Panel.