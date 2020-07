Super Mario 64 trifft Zelda: Mod erschafft perfektes Crossover

Link und Mario sind Nintendos große Vorzeigehelden. Eine ambitionierte Mod vereint die beiden Welten nun miteinander. Hier erfahrt ihr, wie Zelda: Ocarina of Time und Super Mario 64 zusammenpassen.

Link erlebt Abenteuer in der Welt von Super Mario 64

Super Mario 64 bekommt Besuch von Link

Die "Nintendo 64"-Klassiker Super Mario 64 und The Legend of Zelda: Ocarina of Time gelten als Meilensteine der Videospielgeschichte. Eine Mod bringt die beiden Welten nun zusammen.

The Legend of Peach vom Modder MelonSpeedruns lässt Link in das Pilzkönigreich reisen, um seine eigene Prinzessin zu retten. Sämtliche Texturen wurden dabei auf Links Abenteuer angepasst. So ist über dem Eingang des Schlosses nun auch Zelda statt Peach zu sehen.

Im inneren erwartet euch die gewohnte Levelauswahl mithilfe der Gemälde. In der bisher erhältlichen Demo ist neben dem Schloss auch das komplette erste Level enthalten. Bob-Ombs Bombenberg wurde dabei auf den Helden der Zeit angepasst, der ohne Wandsprünge auskommen muss. Statt Gumpas patrouillieren nun Deku das Gebiet und auch der Bombenkönig wurde durch ein riesiges Pflanzenwesen ersetzt.

Hier könnt ihr euch ein erstes Gameplay-Video der Mod ansehen:

Nintendo ist kein Fan von Mods

Nach gewonnenem Bosskampf erwartet euch ein goldenes Skulltula-Token, mit dem ihr Prinzessin Zelda vor Ganon retten könnt. MelonSpeedruns hat außerdem bereits einige Kisten und Herzteile versteckt, die erst mithilfe von später erlangten Items erreicht werden können.

Ihr könnt das Crossover zwischen Zelda und Mario auf dieser Seite herunterladen. Nintendo zeigt für gewöhnlich wenig Dankbarkeit, wenn Mods ihrer Spiele auftauchen. Seit seinem Release versucht der Spielehersteller einen Port, der Super Mario 64 auf den PC bringt, aus dem Internet zu entfernen.

Eine Mod verbindet Super Mario 64 mit The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Mit den Texturen aus Links Abenteuer ist das Pilzkönigreich kaum wiederzuerkennen. Was sagt ihr zu dem Projekt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.