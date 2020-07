Call of Duty: Modern Warfare & Warzone: Doppelte Erfahrungspunkte und beliebte Playlist

Derzeit findet in CoD: Modern Warfare und CoD: Warzone ein Event statt, bei dem ihr doppelte Erfahrungspunkte erhaltet. Außerdem gibt es mit dem Event ein Playlist-Update, das einige der beliebtesten Modi zurückbringt.

Call of Duty Modern Warfare & Warzone: Euch erwarten doppelte Erfahrungspunkte und ein Juggernaut-Modus.

Call of Duty: Massig Erfahrungspunkte und frische Modi

Zur Feier des Unabhängigkeitstages der USA gibt es in Call of Duty: Modern Warfare und Call of Duty: Warzone bis zum 7. Juli um 10 Uhr doppelte Erfahrungspunkte, doppelte Waffen-Erfahrungspunkte und den doppelten Rang-Fortschritt. Außerdem erwartet euch in CoD: Warzone der neue Spielmodus Juggernaut Royale Trios, in dem ihr als Juggernaut ins Gefecht ziehen könnt.

Aber das ist noch nicht alles, in CoD: Modern Warfare wurde die „Shoot the Ship“-Playlist entfernt. Dafür bekommen Shipment und Shoot House ihre eigenen Playlists.

A playlist update for #ModernWarfare is also deploying now across all platforms that:

- Removes the Shoot the Ship playlist

- Shipment (5v5) and Shoot House (8v8) are now separate playlists

Don't forget, our 2XP, 2WXP, and 2X Tiers weekend starts tomorrow at 10AM PDT! — Infinity Ward (@InfinityWard) July 2, 2020

Dadurch gestalten sich die Playlists der beiden Spiele derzeit wie folgt:

Modern Warfare

• Bodenkrieg

• Feuergefecht Baupläne

• Team-Verteidiger

• Cheshire-Park 24/7

• Shipment 24/7

• Shoot House 24/7

Warzone

• Battle Royale - Dreier-Modus

• Battle Royale - Zweier-Modus

• Battle Royale - Einzel-Modus

• Battle Royale 200 - Vierer-Modus

• Beutegeld: Blutgeld

• Juggernaut Royale Trios

Außerdem könnt ihr euch in der Lobby der zwei Spiele auf ein Feuerwerk freuen.

Könnt ihr Multiplayer-Maps anhand von Bildern erraten?

In Call of Duty: Modern Warfare und Call of Duty: Warzone, erwarten euch doppelte Erfahrungspunkte und neue Playlists. Außerdem könnt ihr als Juggernaut spielen. Was sagt ihr zu dem Playlist-Update? Erzählt es uns in den Kommentaren!